TEST Star Wars Outlaws : que vaut la version PS5 Pro ?

Star Wars Outlaws n’aura pas déchaîné les passions lors de sa sortie en août dernier. Le jeu de Massive Entertainment et Ubisoft était bourré de défauts plus ou moins gênants, les développeurs ont publié des patchs, mais également une mise à jour pour améliorer l’expérience sur la PlayStation 5 Pro de Sony. S’il y avait bien un point positif à Star Wars Outlaws, c’était sa réalisation technique et son ambiance très immersive. Le titre proposait alors des modes Qualité et Performances, pour jouer soit en 4K, soit à 60 fps, ainsi qu’un mode 40 fps si vous avez une TV 120 Hz. Qu’apporte la version PS5 Pro ?

La meilleure façon de jouer à Star Wars Outlaws sur consoles de salon.



Une fois le jeu lancé sur la nouvelle console de Sony, la réponse est claire : Star Wars Outlaws se débarrasse des modes de rendu ! Les joueurs n’ont plus le choix, mais c’est bien normal, car nous avons une image très détaillée et un framerate fluide à la fois. Le titre nous offre ici le beurre et l’argent du beurre, comme le promettait la PlayStation 5 Pro. Cependant, il nous a semblé ressentir de très légères chutes de framerate lors de certains moments, notamment en fonçant à vive allure sur le speeder ou lorsque le jeu affiche de nombreux PNJ dans les villes. C’est vraiment très anecdotique et à peine perceptible en pleine partie, fort heureusement.

Le jeu tourne donc à 60 fps avec une qualité d’image optimale, les décors sont détaillés, l’éclairage est soigné, divers effets de particules pointent le bout de leur nez ici et là, les textures au sol et aux murs sont clinquantes, le ray tracing fait toujours son petit effet (même s’il est assez discret), nous avons clairement là la meilleure façon de jouer à Star Wars Outlaws sur consoles de salon, merci la PS5 Pro !

