TEST The First Descendant : que vaut la version PS5 Pro ?

Parmi les dizaines de jeux officiellement améliorés pour la PS5 Pro, nous retrouvons The First Descendant, le jeu de tir coopératif et free-to-play de Nexon. Le titre nous avait déjà impressionnés sur PC, mais souffrait de problèmes d’optimisation, nous avions hâte de le voir tourner sur la nouvelle console de salon de Sony. The First Descendant propose ainsi trois modes graphiques, mais également des réglages à activer ou désactiver indépendamment pour personnaliser le rendu. Alors, The First Descendant, ça vaut quoi sur PS5 Pro ?

The First Descendant est une réussite sur PS5 Pro.

Eh bien avec le mode Fidélité, The First Descendant est magnifique, le jeu de Nexon utilise à merveille le PSSR pour proposer des graphismes de qualité et une fluidité tout à fait acceptable pour un jeu de tir. En activant la génération d’images et le ray tracing, le titre est vraiment sublime et fluide, les reflets viennent chatouiller la rétine, c’est un vrai régal visuel.

Pour davantage de fluidité, le mode Performance est quand même à privilégier. Les textures sont un poil moins détaillées, les reflets sont toujours là, bien que moins clinquants, mais le gain de framerate vaut le coup. D’autant que, comme sur les autres plateformes, The First Descendant souffre encore de chutes de framerate lors de certaines séquences d’action explosives où les joueurs utilisent leurs pouvoirs les plus impressionnants. Enfin, un mode Équilibré est là pour tenter de tirer parti du meilleur des deux autres modes.

Bien qu’il soit un free-to-play, The First Descendant fait partie de ces jeux qui utilisent parfaitement la puissance de la PS5 Pro pour améliorer l’expérience. Les reflets en ray tracing sont plus soignés, les graphismes sont plus fins et le framerate est boosté, qu’importe le mode de rendu sélectionné. Les joueurs ont le choix entre la Fidélité ou la Performance, ainsi qu’un mode Équilibré, il faut passer un peu de temps dans les réglages (et revenir au menu à chaque changement…) pour trouver le mode qui vous convient le mieux, mais dans tous les cas, The First Descendant est une réussite sur PS5 Pro.

Les plus Le ray tracing magnifique

Le PSSR bien utilisé pour gagner en qualité et en fluidité

Plusieurs modes au choix… Les moins …mais il faut passer un moment dans les réglages pour trouver le bon

Toujours des chutes de framerate quand l'écran est chargé d'effets visuels

