TEST de The Turing Test : une édition Switch vraiment plaisante

The Turing Test est une petite production, un puzzle-game plus précisément, qui a vu le jour sur diverses plateformes au fil des années. Nous sommes en 2020, c'est au tour de la belle de Nintendo, la Switch, d’accueillir cette aventure qui fait remuer nos méninges. Nous nous sommes plongés dans cette adaptation, pour ne pas changer, nous vous livrons nos impressions. Alors ?

L'essayer, c'est l’adopter.

Parlons peu, parlons bien, la partie visuelle est très bonne en mode Portable. En effet, le jeu est fin et les effets de lumière sont très plaisants. Chose à prendre en compte, c'est fluide, stable, sans soucis de framerate, en d'autres termes, c'est le top dans la poche. Et en mode TV ? Ça se complique un petit peu... Disons que les arrière-plans sont baveux (de temps en temps pixelisés), il y a un sacré contraste entre les deux modes. En outre, nous avons constaté quelques légères chutes, vraiment étrange. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, nous avons noté des petits bugs de collision, mais rien de bien méchant et dérangeant.

Concernant la prise en main, elle n'est pas du tout mauvaise et très simple. Nous devons réaliser des énigmes et dégager des passages pour progresser dans ce monde à part. Pour cela, nous usons des gâchettes et d'une touche pour réaliser des actions, ni plus, ni moins. De plus, dans les options, nous pouvons gérer la sensibilité de la caméra pour un confort à notre image. Plus nous avançons, plus les rébus évoluent. Forcément, le gameplay change un brin et s'adapte aux devinettes pour éviter l'ennui, la monotonie.

À propos de l'histoire, nous incarnons Ava Turing, ingénieur, envoyée sur la lune de Jupiter pour trouver un équipage qui a disparu. Nous pénétrons dans une station vide où seul un humain peut résoudre des casse-têtes pour déverrouiller des portes. Malgré quelques rebondissements prévisibles, The Turing Test a su nous tenir en haleine et nous faire réfléchir sur certaines choses de la vie ; notez que cette édition a droit à des sous-titres en français. Pour terminer la bête, comptez 5 à 6 heures de jeu. La bande-son, brièvement, est souvent en adéquation avec l'univers exhibé.

The Turing Test sur Switch, cela donne quoi finalement ? Sincèrement, ce n'est pas mal, du moins en mode Portable. Et pour cause, si vous aimez les jeux de réflexion qui vous font tourner la tête, vous allez apprécier cette petite odyssée avec vos fesses posées au chaud dans le lit. L'essayer, c'est l’adopter, surtout si vous êtes un accro des puzzle-games.



Rédacteur en chef - Spécialiste Japon

Martial DUCHEMIN (kabuto_rider)Rédacteur en chef - Spécialiste Japon Résident au Japon, adore les balades à Akiba, les soubrettes dans les rues, les salles d'arcade, le rétrogaming et Street Fighter. Ma vie est vouée à Dragon Ball. Me suivre :

Les plus Un rendu super propre en mode Portable...

Une histoire plaisante...

Une prise en main simple et accessible

Des sous-titres en français Les moins ... mais plutôt moyen en mode TV

... mais prévisible par moment

Des bugs de collision