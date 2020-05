TEST du Trust GXT 488 Forze : un bon casque d'entrée de gamme officiel PS4

C'est bien vissé sur la tête





S'il y a un marché très concurrentiel, c'est bien celui du casque audio pour les gamers. Si le haut de gamme est servi par de nombreux modèles de qualité, les oreilles des joueurs un peu moins fortunés sont globalement bien moins chanceuses. Avec le GXT 488 Forze PS4, Trust propose un casque d'entrée de gamme qui possède des qualités certaines surtout pour un prix d'une quarantaine d'euros. Nous avons testé ce nouveau joujou technologique pendant plus d'un mois avec une PlayStation 4, mais aussi avec diverses plateformes.

Le son offert par le GXT 488 Forze est vraiment de bonne qualité et offre des basses marquées sans être envahissantes.

Le packaging, de fait de la licence officielle, est aux couleurs de la PlayStation 4 avec des pictogrammes « Official Licenced Product » et des logos PS4 bien visibles. La boîte en carton est compacte et les spécificités importantes sont clairement bien affichées à l'arrière, mais à condition de parler anglais. En effet, le français se limite à une petite phrase (avec une faute) contre huit dans la langue de Shakespeare. À l'intérieur, il y a le casque, la notice et un autocollant GXT pour ceux qui seraient fans et voudraient l'afficher. Nous aurions apprécié que le contenant où la bête est insérée ainsi que le sachet qui protège le tout ne soient pas en plastique. Malheureusement ce n'est pas le cas.

Esthétiquement, le Trust GXT 488 Forze est plutôt réussi. Il existe en trois coloris : noir (le plus sobre), gris camouflage et enfin bleu camouflage (celui que nous avons testé). Globalement réalisé en matière plastique, il n'en respire pas moins la solidité (confirmée) et il est très agréable au toucher. Il est équipé d'un micro ajustable, mais pas démontable. Le câble de connexion est en nylon tressé, mesure 1m20 et est équipé d'un bloc à molette permettant de régler le volume ou bien de couper le micro.

L'arceau renforcé coulissant fait le pont entre les deux speakers de 50 mm parés chacun d'un très classe logo PlayStation chromé et qui, une fois ajustés, recouvrent parfaitement les oreilles (même les plus grandes). Grâce à cela, l'isolation phonique est plutôt bonne. Le contact avec la peau passe par des coussinets fermes en imitation cuir assez confortables, mais qui finissent quand même par faire transpirer nos esgourdes quand il fait chaud. La tenue sur la tête est bonne et son poids de 300 g ne se fait pas vraiment sentir. De plus, une fois chaussé, il reste bien vissé sur la tête, même lors de mouvements rapides.

N'abusez pas des bonnes choses





Pour en venir à l'essentiel, le son offert par le GXT 488 Forze est vraiment de bonne qualité. Il est très clair et convient aussi bien aux jeux qu'aux contenus multimédias. Les basses ne sont pas exagérées, comme c'est trop souvent le cas dans les casques audio gaming, mais elles restent bien marquées. Même avec le volume à fond - n'en abusez pas -, le son n'est pas déformé et reste qualitatif. Du côté de la communication, le micro est de très bonne facture et que ce soit in-game ou en conversation sur notre smartphone, il a agréablement surpris nos interlocuteurs par la qualité de la voix diffusée. Petit plus, ce dernier est livré avec une petite bonnette amovible faisant office de filtre anti-pop fort efficace.

Côté solidité, il se pose en exemple tant nous l'avons chahuté sans même lui faire une rayure. Son câble en nylon tressé, un poil épais, n'en reste pas moins très souple et très résistant. Les liaisons de celui-ci avec le câble, le boîtier de réglage ou le Jack 3.5 mm sont bien renforcées avec des boudins en plastique. Vous l'avez compris, ce casque convient aussi aux plus brutes d'entre nous.

En conclusion, le Trust GXT 488 Forze est un casque d'entrée de gamme qui nous a très agréablement surpris par la qualité sonore de ses speakers. Le son est bien équilibré et les basses sont bien marquées sans être envahissantes. Le micro ajustable est excellent et diffuse assez fidèlement le son de la voix. Le fil est souple et robuste, la molette de réglage bien positionnée, il est assez confortable à porter, solide, et a un look plutôt sympa. Si vous cherchez un bon petit casque sans vous ruiner, ce modèle est fait pour vous.

Le Trust Gaming GXT 488 est actuellement vendu à 39,99 € à la Fnac, ou à 46,48 € chez Cdicount.

Les plus Son clair et basses bien marquées

Micro de bonne qualité

Bonne isolation phonique

Résistant aux chocs

Câble tressé très solide

Prix Les moins Fait transpirer à la longue

Notation Verdict 16 20