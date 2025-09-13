TEST V-Racer Hoverbike : sensations fortes et adrénaline au guidon sur Meta Quest 3

Un jeu où piloter, c'est bouger !





La réalité virtuelle a déjà flirté plusieurs fois avec le genre des courses futuristes, avec des résultats souvent inégaux. V-Racer Hoverbike arrive avec une promesse claire : nous faire revivre l’adrénaline des grands classiques, mais directement à la première personne, casque vissé sur la tête. Plus question de regarder un vaisseau filer sur un écran, c’est nous qui prenons place au guidon d’une moto volante. Nous avons passé plusieurs heures sur Meta Quest 3, et l’expérience mérite le détour.

Les amateurs de Wipeout ou de F-Zero retrouveront des sensations familières, mais transposées dans une expérience VR beaucoup plus immersive.

Dès que la première course démarre, le ton est donné. La machine s’élance, la piste défile, et nous nous surprenons à accompagner chaque virage du buste, comme si nous y étions vraiment. Le pilotage est pensé pour s’adapter à chacun : uniquement avec les manettes, en inclinant le corps, ou avec un mélange des deux. Très vite, nous avons adopté l’inclinaison, tant elle renforce le lien entre nos gestes et la réaction du hoverbike. Pencher dans une courbe devient instinctif, presque naturel, et la sensation d’être aux commandes ne tarde pas à s’imposer. Pour ceux qui ne veulent, ou ne peuvent pas se pencher, il est aussi possible de piloter l'hoverbike avec les joyticks des contrôleurs et cela fonctionne très bien. Il est même possible de décider si la caméra reste face à l'horizon ou si elle s'incline pour être quand même en immersion. Un paramètre de plus pour essayer d'éviter le Motion Sickness.

Ce qui frappe surtout, c’est la vitesse. Les lignes droites se transforment en sprints, les virages demandent une concentration immédiate, et chaque dépassement procure ce petit pic d’adrénaline que nous cherchions. Là où beaucoup de jeux VR peinent à restituer une vraie impression de rapidité, V-Racer Hoverbike coche toutes les cases. L’équilibre entre nervosité et maniabilité est bien trouvé, ce qui rend les courses à la fois exigeantes et fun. Nous avons eu plus d’une fois le sourire aux lèvres en franchissant une ligne d’arrivée à la dernière seconde.

Le contenu est loin d’être anecdotique. Plus d’une trentaine de circuits sont proposés, et beaucoup sont déclinés en version inversée, ce qui double les possibilités. Certains nous emmènent dans des environnements ouverts où l’horizon s’étend à perte de vue, d’autres nous enferment dans des tunnels où la moindre erreur se paye cash. Les modes de jeu complètent bien l’ensemble : campagne pour débloquer les pistes, courses libres pour s’entraîner, défis hebdomadaires pour revenir inciter les joueurs à revenir régulièrement (et cela marche très bien), et même des courses de combat avec missiles, mines et boucliers. Ajoutez à cela un mode survie particulièrement exigeant, et vous obtenez un jeu qui sait varier les plaisirs et qui donne envie de relancer la manette.

Nous avons aussi pris le temps d’essayer le mode Réalité Mixte. Voir notre moto apparaître en taille réelle dans le salon fait son petit effet. Pouvoir la personnaliser avec des peintures et décalcomanies ajoute une touche ludique qui, même si elle n’est pas essentielle, renforce le sentiment de posséder un engin à nous. Ce genre de détail montre que le jeu n’est pas qu’un simple portage, mais qu’il a été pensé pour exploiter les capacités du Quest.

Notation Verdict 17 20