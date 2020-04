Adam's Venture: Origins, la version Switch datée en vidéo

Il a un chapeau, un fouet et il part chercher des trésors aux quatre coins du monde dans les années 20, c'est évidemment Adam, qui n'a absolument rien à voir avec un jeune Indiana Jones, évidemment. Sorti en 2016 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Adam's Venture: Origins va prochainement débarquer sur Nintendo Switch.

C'est SOEDESCO qui partage aujourd'hui une nouvelle bande-annonce de son jeu d'action et d'aventure, dévoilant que la date de sortie d'Adam's Venture: Origins est fixée au 29 mai prochain sur l'eShop. Une version physique est également prévue, mais son lancement a été repoussé à une date encore inconnue à cause du COVID-19, les joueurs préférant les boîtes devront patienter un peu plus.

Pour rappel, Adam's Venture: Origins nous emmène dans les années 20, à la recherche de trésors oubliés en compagnie d'Evelyn. La corporation Clairvaux cherche elle aussi à mettre la main sur ces anciens artefacts et Adam devra faire preuve d'adresse, mais surtout de réflexion, pour résoudre des énigmes.