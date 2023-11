Amazon Games : encore un coup dur pour le studio

Amazon Games est éditeur et développeur, mais son catalogue est assez maigre, à tel point que John Smedley a quitté le studio après six ans sans avoir son nom dans les crédits d'une production. Des projets sont en chemin, mais cette semaine, voilà qu'Amazon Games annonce des licenciements.

Aftermath a dévoilé l'information en citant deux sources anonymes, mais Amazon Games a rapidement confirmé la mauvaise nouvelle de manière officielle. Comme l'explique Christoph Hartmann, vice-président du studio, ce sont 180 employés qui sont licenciés d'Amazon Games. Cependant, les secteurs de l'édition et du développement semblent être peu touchés. La chaîne Crown Channel est fermée, de même que l'initiative Game Growth, visant à accompagner les créateurs de contenus. Toutes les équipes sont mises à la porte, Amazon Games veut se focaliser sur Prime Gaming, l'offre incluse dans Amazon Prime et qui permet d'obtenir des jeux et autres bonus via Twitch. Vous pouvez pour rappel vous abonner contre 6,99 € par mois ou 69,99 € par an.

Du côté des jeux vidéo, Amazon Games peut se reposer sur Lost Ark et New World, mais les joueurs attendent évidemment les autres projets d'édition du studio, notamment les MMO Throne and Liberty et Blue Protocol, le prochain Tomb Raider et le MMO Le Seigneur des Anneaux.

