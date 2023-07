Blue Protocol : localisation internationale, monétisation... Mike Zadorojny d'Amazon Games répond à nos questions

En parallèle de notre première prise en mains sur PC de Blue Protocol le mois dernier, que vous pouvez retrouver en bas de page, nous avons également eu l'opportunité d'interviewer le Franchise Leader d'Amazon Games, Mike Zadorojny, qui gère donc la déclinaison du jeu de Bandai Namco pour l'Occident, la version japonaise ayant été lancée en juin. Si son nom ne vous dit rien, sachez qu'il a précédemment passé plus de 13 ans chez ArenaNet à divers postes sur la licence Guild Wars. Nous avons donc pu lui poser plusieurs questions sur son travail, l'arrivée plus tardive du jeu en Occident et ce à quoi il faut s'attendre en termes de monétisation. La transcription originale de cet entretien en anglais peut être consultée en page suivante et nous en avons réalisé une traduction en français ci-dessous.

Comme vous allez pouvoir le lire, il n'a pas pu forcément répondre à toutes nos interrogations, mais s'est volontiers prêté au jeu dans la bonne humeur.

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Oui, je m'appelle Mike Zadorojny, je suis le Franchise Leader qui travaille sur Blue Protocol pour Amazon Games.

En quoi consiste exactement votre travail au quotidien ?

(rires) Une question compliquée. À haut niveau, mon travail est d'être responsable de tout ce qu'Amazon doit faire pour amener ce jeu en Occident. Alors... [recherchant ses mots] J'essaie d'ajouter des réponses à la partie « au quotidien » de votre question. Il s'agit en grande partie de suivre les équipes, de s'assurer que nous atteignons la qualité d'un point de vue QA, localisation, marketing et relations publiques, et de l'infrastructure. C'est donc de s'adresser à toutes les équipes de l'écosystème Amazon, pour que lorsque ce jeu sortira enfin, il soit le meilleur possible, que les joueurs aient l'impression qu'il a été conçu pour eux, tout en respectant la riche culture anime et le design qu'il y a derrière, et que nous soyons également conformes légalement et réglementairement avec chaque groupe de pays.

Blue Protocol a été lancé sur PC au Japon le 14 juin, mais n'arrivera dans le reste du monde qu'en 2024, suite à un délai. Pouvez-vous nous expliquer la raison d'une telle décision ?

Oui, il y a eu plusieurs choses. La première est que nous dépendions de la finalisation de la version japonaise et ils ont donc eux-mêmes subi un certain nombre de retards. Plus récemment, après leur dernier test réseau, parce qu'ils ont vu les commentaires des joueurs, ils les ont assimilés et ont apporté des modifications de design en fonction de cela, ce qui a légèrement retardé tout le monde.

De l'autre côté, le travail que nous faisons actuellement consiste vraiment à nous assurer que, comme je l'ai dit, l'écosystème Amazon soit prêt à prendre en charge Blue Protocol. Ainsi, dès le premier jour, si vous avez un problème, le support Amazon sera là, nos canaux communautaires seront tous mis en place et nous fournirons la collecte des commentaires des joueurs à Bandai Namco. Il y a donc un certain nombre de choses, y compris la localisation, qui font partie de ce travail, qui doivent être faites avant que nous puissions lancer le jeu en Occident.

Pour faire suite à cette question, était-ce aussi une volonté de lancer simultanément les versions PS5 et Xbox Series X, ou est-ce dû à la localisation ?

C'est une très bonne question. Je veux dire, évidemment, ce que nous essayons de faire est de proposer le jeu aux joueurs occidentaux aussi vite que possible, mais nous devons nous assurer que, lorsqu'il sortira, ce sera la meilleure version possible du jeu. Donc, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Tout cela pour soutenir l'idée qui est : « assurons-nous que le jeu convienne aux joueurs occidentaux ».

Le contenu post-lancement sera proposé avec une mise à jour majeure du scénario tous les 4 mois en plus des patchs mensuels. Donc en termes de contenu, quel sera l'écart entre la version japonaise et l'internationale ? Par exemple, l'Agilancier (la 6e classe) sera-t-il jouable au lancement pour nous ?

C'est une très bonne question. Nous aurons beaucoup plus d'informations à partager à mesure que nous nous rapprochons de son lancement. Pour l'instant, nous voulons simplement nous assurer que vous avez eu une chance de jouer, d'être l'une des premières personnes à jouer à la version occidentale. La bêta fermée approche à grands pas. Et au fur et à mesure que nous nous y préparerons, beaucoup plus de choses vont apparaître. Notre objectif est de nous assurer que la version occidentale du jeu soit aussi proche que possible de la version japonaise, mais il y a évidemment des défis logistiques associés à cela et nous devons donc également les résoudre.