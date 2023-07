PREVIEW Blue Protocol : un premier contact positif avec le nouveau MMO de Bandai Namco

Quelques semaines en arrière, à la toute fin du mois de juin, nous avons été convié par Amazon Games sur Paris pour essayer le MMORPG d'action free-to-play Blue Protocol, un jeu au style visuel digne d'un anime développé par Bandai Namco Online et lancé le 14 juin dernier au Japon sur PC, qu'il éditera donc en Occident à l'instar de Lost Ark par exemple. Notre session était assez courte, environ 45 minutes, mais nous a tout de même permis d'avoir un premier aperçu intéressant de ce qui sera proposé. En premier lieu, ou presque, c'est son opening qui a ainsi été diffusé, déjà disponible sur la chaîne japonaise et que vous pouvez donc visionner ci-dessous. S'inscrivant dans la pure tradition des cinématiques animées du studio japonais que nous retrouvons notamment dans les Tales of, c'est sur la chanson Mirai du groupe de rock L'Arc-en-Ciel que cet univers fantastique nous ouvre ses portes, tandis que le thème de l'écran titre et du menu de sélection de notre personnage a été composé par Hiroyuki Sawano, rien de tel pour délecter nos oreilles !

Juste avant de le voir, nous avions également pu découvrir l'intro in-game où ce qui deviendra notre avatar apparaît informe sous l'apparence d'un tas de polygones à la silhouette humaine, dans un lieu inconnu où il se fait attaquer par une horde de créatures canines. Faisant surgir de nulle part une épée et un bouclier, la séquence est ainsi l'occasion de nous apprendre les bases du gameplay de Blue Protocol, avec les déplacements sur WASD (clavier qwerty), des attaques standards en appuyant à plusieurs reprises sur le clic gauche et une action de classe liée au clic droit. Pas de quoi dépayser un joueur PC à première vue. S'en suit une confrontation cinématique avec Carvain, l'un des personnages principaux de l'aventure, se terminant de manière bien étrange. Forcément, il y a de quoi être intrigué. Il en va de même à la suite de la création dudit avatar, puisque nous entendons une mystérieuse voix nous disant que le futur est entre nos mains, juste avant de nous réveiller dans une auberge, surplombé par la jeune Feste. Et c'est tout ce que nous avons pu voir du scénario, il faudra donc repasser pour en découvrir davantage.

Un très bon filon qu'il sera bon de surveiller dans les mois à venir.

Concernant la création de personnage, elle se veut assez complète et classique, de quoi occuper un bon moment avant d'obtenir un résultat qui nous convient. À partir de deux types de corps, du moins pour un avatar masculin, et tout autant de visage de base, nous avons la possibilité de jouer sur des curseurs pour modifier la taille et la corpulence, tandis que trois types de mâchoire, de nez et de bouche affinent ou non notre minois. Le choix de la coupe de cheveux s'effectue parmi une dizaine, avec une option pour inverser les mèches et une autre permettant d'appliquer deux couleurs différentes. Le nuancier offre ensuite le choix de la teinte principale, dont la clarté se règle là encore via un curseur, tout comme pour la pigmentation de la peau. C'est sans doute du côté des yeux que la différence se fera le plus, car entre leur forme, le choix d'un type de pupille, leur couleur plus ou moins saturée avec possibilité d'hétérochromie, les cils et les sourcils, ainsi que l'orientation de certains de ces éléments, le regard de notre avatar a tout pour se démarquer ! Des cicatrices, taches de rousseur, grains de beauté, tatouages, de la pilosité faciale et même du « rouge à lèvres » avec effet gloss sont applicables, offrant tout un tas d'options supplémentaires pour ne pas ressembler au reste de la communauté. Et afin de bien se rendre compte du rendu, l'éclairage est modifiable tout au long de la création pour refléter les cinq phases de la journée, un cycle jour-nuit étant implémenté, de même que la pose et le port ou non de vêtements. Enfin, six voix japonaises différentes sont proposées, de même que deux sets vestimentaires de base.

Avant de nommer notre création, il faut lui choisir une classe parmi les cinq de départ, une sixième baptisée Agilancier / Blitz Lancer ayant déjà été annoncée au Japon. La particularité de ce système vient du fait que c'est l'arme équipée qui détermine cette classe, à l'instar de FFXIV, et qu'il n'y a aucun rôle spécifique attribué à chacune, contrairement à d'autres jeux du genre avec des DPS, Tank et Healer. Sur le papier, c'est donc un très bon point pour permettre de diversifier nos approches sans avoir à reroll. Nous avons donc le choix entre l'épéiste équipé d'un bouclier appelé Vengeur / Blade Warden, l'Ambidextre / Twin Striker avec ses deux haches, l'Archer occulte / Keen Strider équipé d'un arc, le Tisse-mage / Spell Weaver disposant d'un bâton et le Concasseur / Foe Breaker, dont l'arme est une sorte de marteau couplé à un canon, à n'en pas douter la classe la plus origine du lot.

Pour la suite de la preview, nous avons été mis aux commandes d'un personnage déjà monté au niveau 20 et avons choisi l'Ambidextre, avec à notre disposition un stock de potions de soin illimité. À ce sujet, le raccourci placé sur F2 n'était clairement pas la meilleure des idées, bien trop loin et nécessitant de repositionner notre main à chaque fois, ce qui est loin d'être pratique en pleine action. Au moins, l'interface est assez claire, puisque les touches sont indiquées aux côtés des icônes. Ainsi, faire appel à notre monture demandait d'appuyer sur G, celle-ci disposant de sa propre barre de santé et d'une jauge de dash pour foncer à vive allure. Côté exploration, difficile là aussi d'en dire grand-chose, puisque nous n'avons eu le temps de nous balader rapidement que dans le village et les alentours de la zone The Rietz Tradeway. Quelques ressources y étaient à ramasser avec F, tandis que des ennemis appelés Craglizard au niveau un peu plus haut que le nôtre nous ont donné du fil à retordre (comprenez par là des morts stupides en n'étant pas suffisamment prudent). Nous y avons aussi croisé des sortes de libellules nommées Snakedarner, bien plus abordables.

Lorsqu'un affrontement se déclenche, notre palette de compétences s'affiche alors en bas de l'écran, les quatre principales étant situées sur Q, E, R et C, tandis que l'Ultimate est placé sur Tab, mettant pas mal de temps à se recharger en raison de sa puissance et proposant une petite animation lorsqu'il se déclenche. Il est sinon possible d'attaquer en sautant et une esquive fort utile dynamise le tout. Pas de quoi réinventer la roue, mais le gameplay est suffisamment solide et vite instinctif lorsque les commandes sont assimilées. Nous pouvons également faire appel à deux Échos via 1 et 2, des fragments liés à des créatures qui apparaissent le temps d'une attaque. Les bases sont donc là pour proposer des enchaînements variés.

Enfin, notre session s'est achevée sur la découverte d'un donjon, Dragon's Rive: Resurvey, auquel nous avons pris part en groupe de six joueurs via le matchmaking avec les autres invités. À noter qu'il est tout à fait possible d'effectuer ce type de contenu en solo et qu'une synchronisation de niveau est opérée. Les ennemis ne dépassaient donc pas le niveau 12 et offraient tout de même un minimum de résistance à notre groupe niveau 20. C'est en tout cas une bonne chose de donner la possibilité aux joueurs de s'amuser seul ou non, de quoi attirer un public bien plus large, mais reste à voir si la limite de temps ne sera pas trop pénalisante (30 minutes ici, bouclé en 13 seulement à six). Ce donjon était par ailleurs assez linéaire, avec au mieux un embranchement amenant au même point. Une fois plongé dans l'action, cette séquence de jeu était particulièrement fun, surtout contre le boss, le Tyrant's Tusk, un sanglier géant bien énervé, mais pas si dangereux que ça. C'est là que nous avons pu constater que la chaîne d'attaques affichée en haut de l'écran prend en compte toute l'équipe, conférant des bonus et nous incitant donc à être offensif. En revanche, la lisibilité de l'action pouvait par moment être assez réduite, en cause les nombreux effets des compétences, mais rien de trop gênant dans l'absolu.

Nos premières impressions : Bon ! Ce premier contact avec Blue Protocol fut certes assez bref, il n'en demeure pas moins très plaisant et nous a donné envie d'en voir plus sur une durée étendue. Sa patte artistique nous avait déjà séduit et son gameplay a vite su nous mettre à l'aise alors même que nous préférons avoir un pad entre les mains en temps normal. Il reste néanmoins encore beaucoup d'éléments difficiles à juger pour le moment, dont la narration et sa progression générale. Amazon Games et Bandai Namco tiennent sans doute là un très bon filon, qu'il sera bon de surveiller dans les mois à venir.

