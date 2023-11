Amazon Prime Gaming : un jeu inédit bientôt offert aux abonnés dès son lancement !

Chaque mois, les joueurs PC abonnés à Amazon Prime Gaming peuvent profiter d'une sélection de jeux offerts, ainsi que de divers avantages. Novembre ne fait pas exception et nous vous avons déjà communiqué la liste des nouveautés qui vont être proposées au fil des prochaines semaines. Surprise, ce n'était finalement pas tout, comme nous l'apprend ce mardi un communiqué de presse. Un autre jeu va en effet pouvoir être récupéré et vous ne risquez pas de l'avoir déjà terminé, puisqu'il s'agit d'Invincible Presents: Atom Eve.

C'est cet été lors de la San Diego Comic-Con 2023 qu'avait été dévoilé ce visual novel mettant en scène cette super-héroïne d'Invincible, nous permettant de la contrôler et d'améliorer ses pouvoirs, un jeu développé par Terrible Posture Game et édité par Skybound Games. Une bande-annonce de gameplay a pour l'occasion été mise en ligne, mettant en avant le fait que le groupe canadien Milk & Bone a composé la bande-son et dévoilant au passage la date de sortie fixée au 14 novembre sur Steam. Il ne faudra pas tarder pour le récupérer, car l'offre d'Invincible Presents: Atom Eve se terminera dès le 20 novembre.

Pour rappel, un autre jeu baptisé Invincible: Guarding the Globe est lui en développement pour les appareils sous Android et iOS. Le mois de novembre est d'ailleurs riche en nouveautés pour les fans de l'œuvre de Robert Kirkman, avec la saison 2 de l'adaptation animée sur Prime Video et l'arrivée d'Omni-Man au roster de Mortal Kombat 1.

Si vous souhaitez vous abonner, un mois d'Amazon Prime coûte 6,99 €, tandis que l'année est facturée 69,90 €.

