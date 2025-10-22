Angry Birds va mal, Rovio licencie

En 2023, SEGA se payait Rovio, développeur d'Angry Birds, des jeux qui ont rencontré un énorme succès sur mobiles... il y a plus de 10 ans. Le studio avait lancé en 2019 Angry Birds Dream Blast, un opus demandant d'aligner des tuiles pour les détruire, mais il n'a visiblement jamais rencontré le succès escompté. Malheureusement, ce sont les développeurs qui en font désormais les frais.

Rovio licencie





Comme le rapporte MobileGamer.biz, Rovio va licencier 36 développeurs et restructurer ses studios. L'équipe en Finlande va se focaliser sur moins de jeux, tandis que le studio de Barcelone travaillera sur de nouveaux jeux et des titres déjà existants. Selon des rumeurs, le PDG de Rovio, Alexandre Pelletier-Normand, aurait quitté la Finlande pour s'installer à Londres, où est basé le siège de SEGA Europe.

Angry Birds Dream Blast sous-performe





Un porte-parole de Rovio a précisé qu'aucun jeu n'est annulé, mais le studio se devait de réagir face aux mauvaises performances d'Angry Birds Dream Blast. Il poursuit :

Nous avons revu notre organisation cet automne suite à la sous-performance de l'un de nos jeux et afin de mieux répondre aux besoins du marché, d'adopter une approche plus centrée sur le jeu et de pouvoir itérer rapidement sur de nouvelles idées de jeu. Nous créons de nouvelles unités commerciales, réorganisons certains de nos studios de jeux et réaffectons une partie des jeux qui y sont développés. Par exemple, Puzzle Studio en Finlande se concentrera sur un nombre réduit de jeux, certains de ses jeux devenant une unité commerciale indépendante, et notre bureau de Barcelone prendra en charge davantage de jeux qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Nous procédons également à des changements dans notre structure de direction afin de refléter notre rôle d'entreprise non cotée, et nous renforçons nos relations avec SEGA. Ainsi, notre PDG passe davantage de temps sur nos différents sites Rovio et au bureau de SEGA Europe. Ces changements ont entraîné des changements de fonctions, la création de plusieurs nouveaux postes et le licenciement de 36 employés.

