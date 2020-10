Apex Construct : une mise à jour pour l'Oculus Quest 2 annoncée pour le 13 octobre

Fast Travel Games vient de publier un communiqué de presse pour annoncer qu'Apex Consruct, l'un des premiers jeux à être jouable sur le premier Oculus Quest, va se refaire une beauté grâce à la puissance de son petit frère, l'Oculus Quest 2. Pour rappel, Apex Construct est un jeu d'action-aventure qui nous transporte dans un monde post-apocalyptique où deux puissantes intelligences artificielles se font la guerre depuis longtemps. Nous y incarnons le dernier humain sur terre et nous devrons résoudre de nombreuses énigmes pour arriver à comprendre ce qu'il s'est passé pour que la vie biologique ait disparu de notre planète.

Kristoffer Benjaminsson, directeur technique du studio (CTO), a partagé, pour l'occasion, un petit message personnel à l'attention des joueurs :

Lorsque nous avons créé le portage sur Quest d'Apex Construct, nous avons fini par être limité par le processeur et avons dû désactiver les fonctionnalités de rendu et certaines fonctionnalités du processeur pour que le jeu fonctionne. Des choses telles que la suppression des effets de physique ragdolls sur les PNJ et la réduction des effets sonores et visuels étaient nécessaires pour pour atteindre les performances voulues. Avec les performances accrues du Quest 2, nous sommes non seulement en mesure de restaurer ces fonctionnalités, mais nous sommes également en mesure d'augmenter la résolution de rendu et de réactiver de nombreux effets visuels, donnant à Apex Construct un look et un son incroyables ! J'espère que vous l'aimerez aussi !