Apex Legends Mobile dévoile son gameplay, ses modes et sa Légende exclusive Fade en vidéo

La semaine dernière, Respawn Entertainment et Electronic Arts ont lancé la Saison 13 d'Apex Legends et ont annoncé dans la foulée l'arrivée imminente de la déclinaison à destination des appareils sous Android et iOS de leur jeu, Apex Legends Mobile. La Saison 1 sera ainsi lancée ce mardi 17 mai, alors l'heure n'est plus au teasing, c'est pourquoi nous avons droit à une bande-annonce de gameplay détaillant ce que les joueurs peuvent espérer de cette version bien séparée de son homologue sur consoles et PC, qui est commentée par Mirage.

Comme vous pouvez le constater à l'écran, l'interface sera totalement adaptée aux mobiles tout en laissant le champ de vision suffisamment dégagé pour voir venir les adversaires. En plus des Légendes déjà bien connues dont nous avions fait la liste (mais sans Wattson, Loba et Crypto qui apparaissaient pourtant dans la cinématique), un petit nouveau répondant au nom de Fade sera de la partie, qui a été présenté en détail sur le site officiel avec les notes de mises à jour. Et en plus d'un évident mode Battle Royale, ainsi que sa déclinaison Quick Battle, il sera possible de prendre part à des parties en Team Deathmatch et 3v3.

NOUVELLE LÉGENDE : Fade Ignacio Huamaní était le benjamin d’une famille de chasseurs de technologies militaires. Ensemble, père et fils gagnaient leur vie en « trouvant » de l’armement qu’ils revendaient ensuite au plus offrant. Comme il était le plus jeune, Ignacio était chargé de faire le guet, même s’il avait envie de participer plus activement. C’est cette ambition qui le poussa à accepter le contrat proposé par un mystérieux client, consistant à récupérer pour celui-ci une combinaison tout aussi mystérieuse. Mais ce n’était qu’un piège : sa famille mourut, et la combinaison le propulsa dans une autre dimension. Son voyage fut long, mais il est enfin de retour, prêt à trouver la justice et la rédemption grâce aux Jeux Apex. S’il ne peut ramener les siens à la vie, il est conscient qu’il est désormais maître de son propre destin, mais aussi de celui de celles et ceux qu’il a dans son viseur. Capacité passive : Sillage - La combinaison de Fade lui confère un boost de vitesse à la fin de ses glissades.

- La combinaison de Fade lui confère un boost de vitesse à la fin de ses glissades. Capacité tactique : Flash-back - La combinaison de Fade le ramène dans une autre dimension, ce qui lui permet de rejoindre un lieu précédemment exploré.

- La combinaison de Fade le ramène dans une autre dimension, ce qui lui permet de rejoindre un lieu précédemment exploré. Chambre de phase - Fade lance un module d’activation par le biais de sa combinaison. L’explosion qui en résulte englobe tous les joueurs présents dans son rayon pendant quelques secondes, les empêchant de provoquer et de subir des dégâts. MODES DE JEU Niveau d’entraînement avancé Le niveau d’entraînement avancé vous permet de vous former à des techniques avancées, mais aussi de développer vos aptitudes de maniement des armes dans un environnement que vous pouvez arpenter librement. Seul l’entraînement permet d’atteindre la perfection !

Défis hebdomadaires Entraînez-vous et perfectionnez vos aptitudes pour obtenir de super récompenses en relevant des défis hebdomadaires ! Vos missions et vos objectifs changent chaque semaine. Relevez l’ensemble des défis pour mettre la main sur des récompenses fabuleuses ! NOUVELLE CARTE D’ARÈNE : DÉVERSOIR La compétition va s’intensifier et la carte Déversoir va vous plonger au cœur de combats frénétiques ! De dangereux recoins, des passages étroits et plusieurs opportunités de contournement attendent votre escouade sur les différents points d’intérêt de cette carte fascinante. Mettrez-vous le feu ou, au contraire, vous brûlerez-vous les ailes sur ce nouvel ajout flamboyant à la sélection de cartes du mode Arène ?

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : REMPLISSAGE D’ÉQUIPE Sur le champ de bataille, personne n’aime les lâcheurs. C’est désormais de l’histoire ancienne. Le remplissage d’équipe automatique est une nouvelle fonctionnalité très utile qui invite automatiquement des joueurs dans une partie active si d’autres joueurs l’ont quittée prématurément. (Cette fonctionnalité est uniquement disponible en Match à mort en équipe.) MISES À JOUR DE LA BOUTIQUE Relevez des défis pour débloquer des niveaux et de nouvelles récompenses via le Passe de combat d’Apex Legends Mobile ! Dans Apex Legends Mobile, les objets sont classés selon des niveaux allant de D à S. Débloquez automatiquement la skin « Contrôle des parasites » pour Caustic et la skin « Signal SOS » pour le Kraber en commençant à utiliser votre Passe. Votre progression vous conduira à débloquer les skins « Gentil géant », « Artiste en graffitis », « Préparation à l'impact » et « Personnel autorisé uniquement », respectivement pour Gibraltar, Mirage, Pathfinder et le Havoc. Vous pourrez en outre débloquer des images de bannière, des holo-sprays, des emotes, des suivis de stats, des charmes d’arme et bien plus encore. Mais ce n’est pas tout : le Passe de combat vous permettra aussi de débloquer Fade ! Atteignez le niveau 25 du Passe de combat gratuit, ou achetez les 10 premiers niveaux et débloquez les 15 suivants du Passe de combat Premium, pour ajouter cette Légende survoltée à l’effectif existant.

MISSIONS DE CLUB EN COOPÉRATION ET BOUTIQUE DU CLUB Cette toute nouvelle fonctionnalité permet aux escouades de choisir les défis qu’elles veulent relever ensemble pour débloquer des récompenses dans la Boutique du Club ! EMOJIS Apex Legends Mobile propose un tout nouveau système d’emote vous permettant de communiquer en toute simplicité avec vos alliés et vos ennemis.

ARMES, ACCESSOIRES ET MATÉRIEL Nouvelle arme : Fusil longue portée 30-30.

Nouvelle optique : Optique de vision thermique 4x - 10x.

Nouveau matériel : Boucliers thermiques.

Les réplicateurs sont désormais largués dans des lieux aléatoires à l’intérieur de l’anneau. SYSTÈME D’APTITUDES DE LÉGENDE Nouvelles optimisations visuelles du système.

Intégration des récompenses de Légende au système d’aptitudes, ce qui vous permet de remplir des objectifs spécifiques à une Légende pour gagner des récompenses.

Intégration d’une fonctionnalité de planification d’aptitude qui vous permet de planifier votre prochaine action à l’avance.

Intégration d’une fonctionnalité de recommandation pour vous aider à plonger plus rapidement dans l’action. MODIFICATIONS RELATIVES AUX ARMES Fusil triple Changement du type de munitions en munitions énergétiques.

Changement du type d’arme en fusil à longue portée.

Vous pouvez désormais utiliser des chargeurs énergétiques et des crosses de précision. G7 Scout Changement du type d’arme en fusil à longue portée. Mitraillette Volt Dégâts accrus de 15 à 17.

Taille du chargeur portée à 35. Armes entièrement équipées Retraits : Hemlok, mitrailleuse Devotion, Mozambique.

Ajouts : Flatline, L-Star, 30-30. Ravitaillements Retrait du Peacekeeper.

Ajout de la mitraillette Volt. APEX LEGENDS MOBILE Malheureusement, nous n’éditons pas Apex Legends Mobile en Belgique en raison de la situation réglementaire locale autour des récompenses aléatoires payantes. DIVERSES CORRECTIONS ET AMÉLIORATIONS Passe d’optimisation du nombre d’images par seconde pour l’iPhone 13 et les versions plus récentes.

Correction du rebond du bouclier de Gibraltar lors de l’utilisation du viseur.

Correction d’un dysfonctionnement de la capacité ultime de Gibraltar.

Résolution de divers problèmes de textures sur certains modèles.

Correction d’un problème relatif grappin de Pathfinder, qui ne se décrochait pas.

Résolution d’un problème voyant le grappin de Pathfinder interagir de manière incorrecte avec son modèle.

Correction d’un problème voyant des joueurs rester coincés dans les vaisseaux de transport s’ils appuyaient de manière répétée sur leur capacité tactique.

Une fois activés, les leurres de Mirage peuvent désormais imiter ses emotes.

Correction d’un problème empêchant les joueurs de sauter par-dessus certaines balustrades.

Résolution d’un problème voyant des objets passer à travers les portes en cas de collision avec un autre joueur.

Les armes rouges autorisent à présent le ramassage automatique de munitions.

Correction de dépassement de limite de certaines zones de Bord du Monde.

Correction d’un problème d’amoncellement de plaques dans un vaisseau de transport.

De nombreuses autres corrections et améliorations ont été apportées.

C'est donc dès demain que vous pourrez essayer Apex Legends Mobile, sauf si vous vivez en Belgique... Des smartphones gaming sont en vente sur Amazon si besoin.