Apple Store : pourquoi certains jeux d’argent sont-ils interdits ?

Apple a su créer tout un univers autour de sa marque et y fait appliquer ses propres règles, des conditions qui se durcissent notamment pour les jeux d'argent. Ce sont ainsi des milliers d’applications qui devraient disparaître prochainement de la plateforme. Une décision difficile à comprendre du fait que ces applications, bien souvent des jeux, représentent une très grande part dans l’activité économique des développeurs, et donc de l'Apple Store qui les héberge. Avec sa fameuse taxe de 30 % sur les applications payantes, battue en brèche par Epic Games et son célèbre jeu vidéo Fortnite, Apple devrait se satisfaire de telles applications sur le plan économique.

Cette interdiction ne devrait cependant concerner que les jeux d’argent développés par des particuliers. Les jeux d’argent ne sont donc pas complètement interdits sur l’Apple Store, mais ils doivent se soumettre à des conditions plus strictes pour pouvoir conserver leur place. Une volonté pour Apple d’être plus en adéquation avec les normes légales d’une majorité de pays, bien qu'il soit difficile d’être en accord avec tout le monde.

