FreeFortnite : Epic Games perd son procès contre Apple, mais le gérant de l'App Store va devoir faire des concessions

Depuis des mois, la bataille fait rage entre Epic Games et Apple. Le premier accusait le second de monopole, empêchant les développeurs et éditeurs de proposer leurs propres moyens de paiement sur les iPhone et iPad du constructeur, tout en empochant 30 % des transactions. Apple ne s'est pas laissé faire et a supprimé Fortnite de l'App Store, les deux entités sont en procès depuis un long moment, et le verdict vient d'être rendu.

Alors, qui a gagné, qui a perdu ? Eh bien, personne et tout le monde. La justice américaine a conclu qu'Apple n'avait pas un monopole sur le marché des transactions dans les jeux mobiles, avec une part estimée à 55 % du marché, ce qui est énorme, mais pas illégal. Cependant, le juge a tout de même souligné qu'Apple était anticoncurrentiel en empêchant les développeurs de rediriger les joueurs vers d'autres moyens de paiement. À l'heure actuelle, le constructeur interdit les développeurs de mettre des boutons dans leurs jeux pour rediriger les joueurs ailleurs que sur l'App Store.

Et c'est là qu'Apple va devoir accuser le coup, la justice l'oblige, sous 90 jours, à proposer d'autres moyens pour que les joueurs effectuent leurs microtransactions, comme en passant par une fenêtre web directement sur le site du développeur ou de l'éditeur. Ce qui est loin d'être suffisant pour Tim Sweeney, directeur d'Epic Games, qui affirme que Fortnite reviendra sur l'App Store seulement lorsqu'il sera possible de payer directement via l'application et non une fenêtre web. Le studio va donc faire appel, tout n'est pas terminé, et le Battle Royale reste encore indisponible sur iOS, empêchant les joueurs de profiter du Chapitre 2 - Saison 8 lancé ce matin. Si vous jouez sur une autre plateforme, vous pouvez acheter des V-Bucks sur Amazon.