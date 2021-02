FreeFortnite : le combat d'Epic Games contre Apple continue avec une plainte en Union européenne

L'année 2020 était tellement riche en rebondissements que nous avions presque oublié qu'Epic Games avait tenté de renverser le géant Apple. Mécontent des taxes sur l'App Store et le Google Play Store, la société de Tim Sweeney avait décidé de proposer un nouveau système de microtransactions pour Fortnite afin de contourner ce manque à gagner, une opération visant aussi bien à défendre ses intérêts que ceux des petits développeurs subissant le même sort. Les deux membres du GAFAM ont retiré le Battle Royale de leur plateforme de téléchargement, et si le bras de fer avec Google s'est vite arrêté, car il est possible d'installer l'application depuis le web, il n'est toujours pas possible de rejouer à Fortnite sur iOS.

S'en suit depuis une bataille au pénal à base de plaintes et contre-plaintes devant la cour californienne, et récemment en Australie et au Royaume-Uni, de laquelle Epic Games ressort pour le moment perdant. Epic Games ne lâche pas le morceau, et veut toujours jouer les chevaliers blancs pour faire tomber Goliath et faire parvenir aux petits créateurs l'argent qui leur revient de droit. Il annonce cette semaine avoir déposé une plainte pour non-respect du droit à la concurrence (qu'Epic appelle « plainte antitrust », en référence aux lois du même nom aux USA) auprès de la Direction Générale de la Concurrence de l'Union européenne. Il estime qu'Apple a affecté voire éliminé la compétition en termes de distribution d'application et de microtransaction avec des systèmes et réglementations dédiés, et que cela ne respecte pas le droit européen.

« Ce qui est en jeu ici, c'est le futur même des plateformes mobiles », explique le fondateur et PDG d'Epic Games, Tim Sweeney. « Les consommateurs ont le droit d'installer des applications à partir de sources de leur choix et les développeurs ont le droit de rivaliser sur un marché équitable. Nous ne resterons pas les bras croisés et ne laisserons pas Apple utiliser sa domination sur sa plateforme pour contrôler ce qui devrait être un terrain de jeu numérique égal. C'est mauvais pour les consommateurs, qui paient des prix gonflés en raison du manque total de concurrence entre les magasins et du traitement des paiements via l'application. Et c'est mauvais pour les développeurs, dont les moyens de subsistance dépendent souvent de l'entière discrétion d'Apple quant à savoir qui autoriser sur la plateforme iOS et à quelles conditions. »

Le mouvement #FreeFortnite pour faire chuter le monopole d'Apple continue donc, même si pour le moment, aucun juge n'a donné raison à Epic Games. Les mois à venir nous diront si les méthodes de la marque à la pomme sont illégales, ou tout simplement pas très justes ni morales.