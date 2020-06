Ar nosurge DX et Ciel nosurge DX annoncés par une bande-annonce teaser cryptique

Koei Tecmo a surpris les joueurs cette semaine en diffusant une vidéo cryptique annonçant ni plus ni moins à son terme Ciel nosurge DX et Ar nosurge DX, des noms qui sonneront comme une douce mélodie aux oreilles des fans d'Ar Tonelico dont ils servaient de préquelles au sein du diptyque Surge concerto.

Pour le moment, difficile malheureusement d'en dire davantage, car hormis cette vidéo, seul un site web teaser a ouvert ses portes, ne nous fournissant que l'artwork ci-dessous. Concernant Ciel nosurge, il est sans doute le moins connu des deux en Occident, n'étant sorti qu'au Japon sur PS Vita en 2012, complété à grands coups de patchs et de DLC avant de ressortir dans une version RE:Incarnation l'année suivante, et enfin une troisième déclinaison encore plus complète sous-titrée Offline, car ne nécessitant plus une connexion obligatoire, sortie en 2014. Il s'agissait d'une simulation sociale où il fallait nouer une relation avec une jeune fille amnésique nommée Ionasal en l'aidant à regagner ses souvenirs en pénétrant directement dans sa mémoire. Koei Tecmo n'a jamais souhaité en proposer une traduction en dehors de l'Archipel, espérons que l'éditeur ait cette fois changé d'avis.

Quant à Ar nosurge: Ode to an Unborn Star, il s'agissait d'un JRPG lui faisant suite, paru sur PS3 en 2014 et paru mondialement cette fois, vous pouvez d'ailleurs relire notre test d'époque ici. Une version Plus était rapidement sortie sur PS Vita, mais pas en physique en Europe...

Récemment, c'est la licence Atelier, également développée par Gust, qui a eu droit à de nombreux épisodes DX ressortant sur PS4, Switch et PC, nous pouvons donc nous attendre au même traitement dans le cas présent, aucune plateforme n'ayant été annoncée pour le moment. Et si vous possédez toujours une PS3 dans un coin, Ar nosurge peut encore être trouvé à 39,89 € sur Amazon.