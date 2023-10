Arma des Dons : venez participer et gagner des cadeaux tout le weekend

Cette association à but non lucratif existe depuis 2020, afin de soutenir la recherche contre ce fléau. Plus de 110 000 euros ont été récoltés depuis son existence, grâce à la générosité des passionnés de jeux vidéo. Cette année encore, nous avons besoin de vous pour continuer la lutte et fournir une belle somme à la Ligue. Plus de 40 streamers francophones sont dans les starting-blocks, afin de vous amuser et vous motiver à participer à la cagnotte. Cette année de prestigieux partenaires sont de la partie, tels que Fulllife, Ubisoft et Reveal Production.

L’union fait la force, toutes ces communautés réunies le démontrent à nouveau !

Aucun grand streamer de Twitch ne participe à l’évènement, il s’agit ici de petites communautés qui se réunissent pour créer un bel évènement. Rien ne vous empêche de leur en parler pour attirer leur attention, le bouche à oreille peut faire des miracles. L'avantage étant que vous pouvez échanger facilement avec chacun d’entre nous, ce qui facilite les discussions. Il y en a pour tous les goûts, tous les types de jeux et tous les accents. En effet, cette aventure traverse l’Atlantique jusqu’au Québec, où se trouve une partie des streamers de l’équipe.

Les festivités débuteront vendredi à partir de 18h, l’armada sera lâchée et plus rien ne pourra l’arrêter jusqu’à dimanche 20h. Durant le weekend, les heureux donateurs pourront gagner des jeux et participer à des tirages aux sort. Vous trouverez ci-dessus le planning de la chaîne principale, qui propose notamment, un entretien avec les membres de la Ligue samedi à 17h.

De notre côté, l’équipe va se dispatcher un programme varié (cf image ci-dessus), sous le signe de la convivialité. N’hésitez pas à venir nous voir, partager l’évènement et donner quelques euros pour une cause qui nous touche tous !