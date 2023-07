TUTO ROG Ally : Activer le mode turbo 30W à partir de n'importe quelle batterie ou chargeur, c'est désormais possible !

De base, la console ROG Ally est prévue pour fonctionner en 30w uniquement via un chargeur ou dock officiel (ou certifié). Il est également possible d'activer ce même mode turbo grâce à certaines batteries capable de délivrer 140w (ex: Anker 737). Cependant, cela vaut-il le coup de débourser près de 150 euros pour obtenir 5 watts de plus sur sa console ? Sûrement pas et plus maintenant grâce à l'astuce suivante, découverte sur Reddit.

C'est sur ce post Reddit que lazy_commander a trouvé une faille permettant de profiter du 30w, voici la démarche à suivre :

Insérer le chargeur officiel sur la ROG Ally ;

; Appuyez sur le menu raccourci (le bouton représentant un triangle, à gauche de la console) ;

(le bouton représentant un triangle, à gauche de la console) ; Vérifiez bien que vous soyez en 30w Turbo ;

; Appuyez sur le symbole alimentation et appuyez ensuite sur veille prolongée ;

; Une fois l'écran complétement éteint (attendez quelques secondes), retirez le câble du chargeur officiel et remplacez-le par celui de votre batterie externe ou dock ;

(attendez quelques secondes), ; Rallumez votre console, profitez du 30w tant que votre console reste allumée.

Notes :

Il ne s'agit pas d'un bug graphique , vous pouvez réellement changer de profil de performances (10w,15w,30w, 30w manuel) à volonté.

, vous pouvez réellement changer de profil de performances (10w,15w,30w, 30w manuel) à volonté. Le mode turbo 30w n'est pas disponible sans branchement !

Aussi, nous vous conseillons toutefois de vous tourner sur des batteries externes et dock de qualité, le mode 30w consommant davantage.



N'hésitez pas à venir en commentaires nous dire si cela a fonctionné ou non pour vous, nous nous ferons une joie de vous répondre. Espérons toutefois qu'Asus n'ait pas la mauvaise idée de patcher la faille.



