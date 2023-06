ROG Ally : quelles batteries externes pour que le plaisir dure beaucoup plus longtemps ?

La ROG Ally est une console portable Windows qui embarque du lourd sous le capot (AMD Ryzen Z1 Extreme) et permet de faire tourner quasiment tous les jeux anciens et actuels dans de bonnes conditions en affichant du 1080p à 60 fps. Ainsi, jouer en mode « silencieux » permet de durer pas loin de trois heures alors que passer en mode « Turbo » peut faire tomber la session à moins d'une heure. Vous l'avez compris, il faut donc adapter le profil de jeu en fonction de ce à quoi vous jouez pour ne pas surconsommer inutilement (Pac-Man ne demande pas la même puissance qu'un Cyberpunk 2077 pour tourner fluidement). Grâce à Armoury Crate, le launcher de jeux de la ROG Ally, il est possible d'affecter un profil personnalisé à chaque titre que nous possédons.

Mais voilà, parfois, lors de longs voyages, l'accès à une prise de courant n'est pas possible et l'utilisation d'une batterie externe est indispensable pour dépasser. Mais voilà, la ROG Ally est une console PC et son rechargement nécessite une batterie externe de poids, dans tous les sens du terme. À minima, il faut compter un modèle envoyant du 65 W (estampillé « PD 65W », en général) et un câble USB Type-C qui supporte la charge tout en étant assez long pour poser la batterie à côté de soi (vu le poids, oubliez les poches). Enfin, il faut viser les 30 000 mAh pour offrir plus du double de temps de jeu initial.

Voici les deux modèles que nous avons testés avec la ROG Ally depuis trois semaines :

SLuB Power Bank chargeur Portable 30 000 mAh (PD 65W) - 79,99 € TTC - Câble USB Type-C de charge inclus (1 m, blanc)

Ce modèle est esthétiquement très austère, mais sa robe légèrement bleutée (cela ne se voit pas sur la photo) lui confère un aspect moins mastoc que si elle était totalement noire. Avec son poids de 614 g, elle est plus lourde que la console elle-même. Il y a trois sorties en charge rapide, dont une en USB Type-C (celle à utiliser pour charger le console) et 65 W. Un compteur numérique indique le niveau de charge en pourcentage. Avec sa capacité de 30 000 mAh, elle offre 10 % de plus de capacité que notre deuxième choix de batterie, elle est plus compacte et moins lourde, mais elle coûte presque le double.

imuto batterie externe 27 000 mAh ( PD 65W) - 45,81 € TTC (avec un coupon de -15 % à cocher sur la fiche produit) - Câble USB Type-C de charge inclus (40 cm, noir)

Ce modèle est plus fin et plus large que le précédent et affiche un poids sur la balance de 634 g. Elle possède aussi trois sorties, mais seule celle en USB Type-C permet d'obtenir une charge rapide et en 65 W. Un grand compteur numérique, situé sur le grand côté, affiche le niveau de charge de la batterie en pourcentage. Elle offre une capacité de 27 000 mAh, ce qui la place un cran en dessous du modèle précédent en termes de capacité, mais a l'avantage de coûter presque moitié moins cher.

Si vous voulez un câble de charge plus long, il faut s'assurer d'en prendre un qui soit bien compatible avec la charge rapide. Notre choix s'est tourné vers le câble de deux mètres INIU USB Type-C 100 W PD 5A à 7,99 € TTC.

Vous pouvez trouver la ROG Ally chez Boulanger, Fnac, CDiscount ou sur le site du constructeur ASUS.