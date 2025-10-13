Everwild : le jeu annulé de Rare se montre en images

Encore un jeu que les joueurs n'auront pas...





En juillet dernier, Rare a été touché par la vague de licenciements chez Microsoft. Le développeur travaillait sur Everwild, un jeu de fantasy dévoilé en 2019 et longtemps attendu par les joueurs, mais qui est désormais annulé. Des années de travail envoyées à la poubelle, mais certains comptent bien partager ce qu'ils ont créé.

Des images pour Everwild, le jeu annulé de Rare





Comme le relaye MP1st, un artiste ayant travaillé sur le jeu a dévoilé sur son site officiel des images d'Everwild, alors en pleine conception. Ces captures montrent l'interface utilisateur et l'inventaire du personnage avec six onglets, dont un avec des Figments, de petites créatures. Des plantes sont également présentes et une image laisse penser que le joueur aurait pu faire du jardinage, ou du moins personnaliser sa base.

Que fait Rare maintenant ?





Malheureusement, nous n'en saurons sans doute pas davantage. Everwild est annulé et ne verra pas le jour, Rare continue quant à lui de s'occuper de Sea of Thieves, disponible à 35,85 € chez Leclerc.