Everwild head

Everwild : le jeu annulé de Rare se montre en images

Source: MP1st

En développement pendant plus de six ans, le jeu Xbox ne verra pas le jour, mais un développeur a quand même voulu teaser ce qu'il avait conçu.

Encore un jeu que les joueurs n'auront pas...

En juillet dernier, Rare a été touché par la vague de licenciements chez Microsoft. Le développeur travaillait sur Everwild, un jeu de fantasy dévoilé en 2019 et longtemps attendu par les joueurs, mais qui est désormais annulé. Des années de travail envoyées à la poubelle, mais certains comptent bien partager ce qu'ils ont créé.

Des images pour Everwild, le jeu annulé de Rare

Comme le relaye MP1st, un artiste ayant travaillé sur le jeu a dévoilé sur son site officiel des images d'Everwild, alors en pleine conception. Ces captures montrent l'interface utilisateur et l'inventaire du personnage avec six onglets, dont un avec des Figments, de petites créatures. Des plantes sont également présentes et une image laisse penser que le joueur aurait pu faire du jardinage, ou du moins personnaliser sa base.

Everwild leak01 Everwild leak02 Everwild leak06Everwild leak03 Everwild leak04 Everwild leak05

Que fait Rare maintenant ?

Malheureusement, nous n'en saurons sans doute pas davantage. Everwild est annulé et ne verra pas le jour, Rare continue quant à lui de s'occuper de Sea of Thieves, disponible à 35,85 € chez Leclerc.

Everwild Rare Microsoft Images Leak Fuite Jeu vidéo Actualité Jeu annulé

Avatar de l’utilisateur
tylerfc
La prochaine génération verra encore probablement microsoft perdre encore plus de part de marcher dans l'industrie. Sauf s'ils ont un coup de génie.

Ce serait bien plus rentable pour eux d'oublier le gamepass (si les gens fuyent l'abonnement qui deviens hors de prix). Et ce concentrer sur les productions des studios qu'ils ont acheter et les licences microsoft.

Mais, on a besoin de concurrence pour que le jeu video innove et avoir des prix qui n'enflent pas trop. Déjà qu'on nous pousses au tout dématérialiser pour pouvoir ponctionner les clients au maximum...

On va tous finir sur pc avec des jeux cracker, tout le monde y perdras. Après ce sera le cloud l'objectif, comme ça même le piratage sera terminer.
