Sackbird Studios : un nouveau studio fondé par des anciens de chez ZenixMax (TESO, Blackbird)

Blackbird, l'ambitieux MMORPG SF annulé par Microsoft





Lorsque Microsoft a licencié plus de 9 000 employés en juillet dernier, il a annulé plusieurs jeux. Perfect Dark (The Initiative), Everwild (Rare) et Blackbird (ZeniMax Online Studios) ne verront jamais le jour, au grand dam des fans. Si les deux premiers titres ont été officialisés il y a plusieurs années, Blackbird était, jusqu'alors, inconnu au bataillon, mais les développeurs de The Elder Scrolls Online avaient de grandes ambitions pour ce MMO de science-fiction. Matt Firor, directeur de ZeniMax Online Studios, a quitté la firme, prenant la porte avec les employés licenciés par Microsoft.

Adieu Blackbird, bonjour Sackbird





Mais voilà qu'un nouveau studio vient d'ouvrir ses portes, avec David Worley en tant que directeur des opérations. Fondé par des anciens membres de ZeniMax Online Studios ayant travaillé sur TESO et Blackbird, Sackbird Studios se présente comme un développeur indépendant, « sans investisseurs extérieurs et avec un contrôle créatif total ». La jeune équipe, qui compte pour l'instant moins de dix personnes, explique que « l'annulation du projet Blackbird, bien que décevante, a inspiré les fondateurs à créer un studio conçu pour éviter nombre des embûches rencontrées dans l'industrie ». David Worley, directeur opérationnel de Sackbird Studios, commente :

Après des années passées sur des AAA, nous souhaitions avoir la liberté de prendre des risques raisonnables sans attendre le feu vert ni viser des objectifs trimestriels. Nous sommes entièrement détenus et financés par nos employés, ce qui signifie que nous ne rendons compte qu'à des passionnés de jeux.

Lee Ridout, PDG de Sackbird Studios, rajoute :

Nous sommes reconnaissants du temps passé chez ZeniMax Online Studios ; cela nous a façonnés, en tant que développeurs et en tant qu'individus. Lorsque j'ai appris l'annulation de Blackbird et que de nombreuses personnes perdaient leur emploi, cela a été un déclic. Nous avons réalisé que la meilleure façon de protéger notre savoir-faire – et notre équipe – était de créer un studio où l'indépendance créative n'est pas négociable.

Que développe Sackbird Studios ?





Sackbird Studios développe déjà « un projet original pour PC et consoles », mais il faudra patienter avant d'en savoir davantage. Avec une équipe aussi réduite, il ne faut pas s'attendre à un MMORPG comme premier jeu et, au vu du site officiel, Sackbird Studios recherche également un graphiste.

