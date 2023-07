Bandai Namco lance sa chaîne YouTube dédiée aux bandes originales de ses jeux

Les bandes originales des jeux vidéo participent énormément à leurs succès et il suffit de réécouter un thème musical pour se replonger dans l'univers d'un titre, même des années après. Il n'est donc pas étonnant de retrouver ces bandes originales sur les plateformes de streaming ou sur YouTube.

Et justement, Bandai Namco vient de lancer aujourd'hui Bandai Namco Game Music, une chaîne YouTube entièrement dédiée aux bandes originales de ses jeux. C'est l'endroit parfait pour retrouver les musiques d'Elden Ring, des Dark Souls, des Tekken, de SoulCalibur, de Tales of Arise, de Code Vein, des Little Nightmares, de Park Beyond ou encore de The Dark Pictures Anthology. Anthony Macaré, chief marketing & sales officer chez Bandai Namco Europe, commente :

La musique est un élément incontournable qui peut transformer un jeu vidéo en aventure épique et inoubliable. Grâce à notre nouvelle chaîne musicale, nous pourrons désormais partager les compositions les plus mémorables de nos jeux et développer nos propriétés intellectuelles au-delà du jeu vidéo. Nous souhaitons offrir à nos fans la possibilité de transposer ces aventures dans leur quotidien et de découvrir de nouvelles histoires.

Plus d'un millier de titres sont déjà disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube Bandai Namco Game Music et l'éditeur en rajoutera de nouveaux régulièrement. Vous pouvez retrouver Elden Ring Deluxe Edition à 71,99 € sur Gamesplanet.