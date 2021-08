BEAT ARENA : le jeu musical de Konami est désormais disponible partout dans le monde sur Oculus Quest et bientôt sur PC VR

Konami Digital Entertainment B.V. a annoncé aujourd’hui que BEAT ARENA, son jeu musical en réalité virtuelle, est désormais disponible dans le monde entier sur Oculus Quest et Quest 2 mais arrivera un peu plus tard sur SteamVR. BEAT ARENA comprend, entre autres, des chansons de la série BEMANI.

Dans BEAT ARENA, nous sommes dans la peau des musiciens d'un groupe et nous pouvons jouer de divers instruments offrant autant de gameplays différents : batterie, guitare, synthé et basse. Notre avatar est personnalisable à souhait pour avoir un look adapté à notre personnalité artistique. Un mode multijoueur est disponible, mais il est asynchrone ce qui permet de voir les prestations passées des amis composant notre groupe. Enfin, un mode replay, avec différentes caméras, permet de revisionner et de partager nos performances. Pour les joueurs qui ont perfectionné leur performance instrumentale et désirent ajouter une voix à leur vidéo, BEAT ARENA dispose d’une option qui active les paroles.

Dix nouvelles chansons avec des paroles en anglais et des pistes instrumentales accompagnent la sortie mondiale, pour un total de 41 chansons à maîtriser. La liste complète est la suivante : Accord – BEMANI Sound Team HuΣeR feat.Fernweh WONDER TRIP – dadaco Cajuput – BEMANI Sound Team Yvya *NOUVEAU* BLACK JACKAL (GITADORA Style) – Akira Complex with BEMANI Sound Team *NOUVEAU* Brazilian Anthem – Berimbau '66 Clowing Folly – KanadeYUK *NOUVEAU* DEADMAN'S BED – Rotten Blotch Drastic Your Dream – Ryo Shirasawa feat. Mizuho Yasuda DREAMING-ING!! – Tokimeki Idol project Fat Snail – NECOMATA MODIFY SALVATION feat. Hinata Shishido *NOUVEAU* Fly Far Bounce – Nekomata_master (GITADOROCK by Mutsuhiko Izumi) *NOUVEAU* Fuego -GITADORA EDITION- – BEMANI Sound Team Yvya Just Believe – Kanako Kotera LEMON & SALT – Hideyuki Ono×96×Yoshihiko Koezuka *NOUVEAU* Mannequin – Sis Bond Chit Murmur Twins (guitar pop ver.) – yu_tokiwa.djw merge scl.gtr Raspberry – Yoshihiko Koezuka *NOUVEAU* Reaching for the Stars – serena Real -L Size No Yume- – MAKI *NOUVEAU* SEA ANEMONES – Jimmy Weckl Sweet Feelin' – Honey latte *NOUVEAU* Take My Hand – Maria Eva with Dream Swing Kingdom TAKE YOU AWAY – SHIN feat.MiA & BEMANI Sound Team asaki Quilt – Des-Sana+wpt9 *NOUVEAU* green leaf syndrome - red glasses feat. oka satoshi Gensouka – Kanako Hoshino Hatashijou – ATSUMI UEDA Black Hole – Megumi Tatsumi featured by Hiroaki Sano Peppermint Wa Watashi No Teki – Yu Tokiwa Hoshihuri – Sana Hane Naki Shojo Uta – Junjou Discord (Innocent Discord) Kikagakuteki Trickster – DJ Genki feat. SHIN from HYPERNOVA With Mitsuyo Mikeneko Rock'n Roll – MAJISKA Shonen Ripples – Yu Tokiwa Jousou Dystopia – mami Fuurin Hanabi – BEMANI Sound Team Gekidan Record feat.Yura Mari Matenrou No Tokuiten〜Anti;HERO – Junjou Discord (Innocent Discord) Yume Ni Tsuite TYPE C – Hideyuki Ono feat. Hiromi Okamoto Koi No Melody – SARAH Rin To Shite Saku Hana No Gotoku – BENIIRO RITOMASU Oboro – GITADOROCK by Yamato





BEAT ARENA est disponible sur Oculus Quest et Oculus Quest 2 au prix de 29,99 € et arrive prochainement sur SteamVR pour les casques HTC VIVE, Valve Index et Oculus Rift à un prix pas encore fixé. Le jeu est disponible en français, anglais, italien, allemand, espagnol, portugais, coréen, chinois simplifié, chinois traditionnel et japonais.