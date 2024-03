Beat Saber : 10 tubes du plus grand groupe d'Electro français rajoutés au jeu de rythme

Beat Games continue de rajouter régulièrement des chansons dans Beat Saber, son jeu de rythme disponible sur PC, PlayStation et Meta Quest en réalité virtuelle. Le nouveau pack va séduire les amateurs de musique électronique, et plus particulièrement de French touch, avec 10 titres d'un groupe culte.

Le pack musical Daft Punk rajoute 10 pistes du groupe français, dont des tubes de l'album Discovery (en vinyle à partir de 24,99 € sur Amazon et la Fnac) et des morceaux issus du fameux concert Alive de 2007. Le titre The Prime Time of Your Life (Live 2007) devient même la chanson la plus longue de Beat Saber avec 10 minutes et 23 secondes, voici tout le contenu du pack Daft Punk :

Around The World ;

Around The World / Harder Better Faster Stronger (Live 2007) ;

Da Funk / Daftendirekt (Live 2007) ;

Get Lucky (feat. Pharrell Williams and Nile Rodgers) ;

Harder, Better, Faster, Stronger ;

Lose Yourself to Dance (feat. Pharrell Williams) ;

One More Time ;

Technologic ;

The Prime Time of Your Life (Live 2007) ;

Veridis Quo.

Ces titres sont accompagnés d'un nouvel environnement avec des couleurs dorées et argentées inspirées des casques Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo et des formes triangulaires, très présentes lors des concerts des deux musiciens. Le pack musical Daft Punk de Beat Saber est disponible contre 12,99 € sur PC (Steam VR), Meta Quest ou le PlayStation Store (PS VR et PS VR 2) pour PS4 et PS5.