PSVR 2 : le top 10 des téléchargements en mai 2023, Beat Saber en pole position

Le top 10 des téléchargements connaît un grand bouleversement sur ce mois de mai avec la sortie de Beat Saber, mais pas que ! Red Matter 2 et Walkabout Mini Golf ont, eux aussi, leurs qualités à faire valoir.





Après un mois d'avril bien bourrin, mettant en confrontation Pavlov (lire le test) et Creed: Rise to Glory, place à la musique, l'exploration et la détente. Les deux jeux susnommés se sont fait détrôner respectivement par Beat Saber (lire le test), Walkabout Mini Golf côté USA et Red Matter 2 chez nous en Europe. Si Kayak VR: Mirage est bien descendu dans le classement, grosse surprise pour le second volet de the Walking Dead: Saints & Sinners, qui a tout simplement disparu.

En 4ᵉ position, nous retrouvons Pavlov, l'incontournable FPS multijoueur, suivi des jeux déjà disponibles dans les tops 10 précédents : Pistol Whip, Job Simulator, Swordsman VR (USA) et Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge (lire le test). À noter également la disparition outre-Atlantique de The Dark Pictures: Switchback VR et de Swordman VR en Europe. Gageons que la future mise à jour qualitative de Switchback aura un réel effet sur les téléchargements.

Le top 10 des téléchargements du mois de juin devrait être sensiblement similaire, car les titres annoncés (Pixel Ripped 1978, C-Smash VRS), aussi bons soient-ils, ne devraient pas chambouler le classement.

Nous le rappelons à toutes fins utiles, ce classement inclut seulement les titres exclusivement jouables en réalité virtuelle, sont exclus les jeux pouvant se jouer à la fois sur écran plat et en VR (Gran Turismo 7, Resident Evil: Village) car Sony ne peut savoir si le titre a été téléchargé pour être joué sur un écran ou en totale immersion.

