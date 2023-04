C-Smash VRS : la démo disponible sur PSVR 2 et la date de sortie annoncée

C-Smash VRS réinvente Cosmic Smash, l'obscur jeu Dreamcast et arcade de SEGA datant de 2001. Combinant le squash et Breakout avec un rendu rétrofuturiste (lire notre article pour plus de détails), et désormais paré pour la VR (un bon point pour préparer notre summer body), sachez qu'une démo est disponible depuis quelque temps.

Celle-ci donne un bon aperçu du jeu : un didacticiel, un mode d'entraînement solo et un mode multijoueur en ligne 1v1. Attention cependant, comme tous les jeux PS5, un abonnement PlayStation Plus est nécessaire pour jouer à plusieurs.

Voici ce que le PlayStation Blog explique à son sujet :

La démo est un petit aperçu de notre jeu, qui proposera un mode Voyage épique, un mode Infini qui vous fera transpirer de joie, ainsi qu'une variété de modes coopératifs et de modes Versus. Nous avons également prévu d'autres fonctionnalités pour le titre complet, notamment un environnement sonore en 3D et l'utilisation de gâchettes adaptatives.

Par ailleurs, C-Smash VRS arrivera le 23 juin sur PSVR 2, si vous ne lâchez plus la démo, sachez que vous pouvez précommander le jeu complet coûtant 26,99 €.

Le PlayStation VR 2 est disponible à l'achat et vous pouvez agrandir votre ludothèque via des cartes-cadeaux PlayStation sur Amazon.fr.

Lire aussi : PSVR 2 : la liste complète des démos disponibles