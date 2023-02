C-Smash VRS : une suite au jeu de raquette futuriste de la Dreamcast Cosmic Smash annoncée en exclusivité sur PSVR 2

Il y a quelques semaines, SEGA avait ouvert un site teaser pour un projet surnommé C-SMASH VRS, site dont l'esthétique rappelait le jeu Dreamcast Cosmic Smash. Ce titre apprécié, mais qui n'a pas traversé les âges, mélangeait squash et casse-brique dans un univers blanc immaculé, simplement édulcoré par quelques éléments de couleurs.

Un compte à rebours défilait depuis, et il vient de se terminer sur une révélation : celle de C-Smash VRS (il ne fallait pas chercher plus loin), une suite spirituelle exclusive au PSVR 2. Il s'agira encore une fois d'un jeu de raquette futuriste, mais en réalité virtuelle, jouable en solo, coopération ou versus au rythme de compositions énergiques. DJ Ken Ishii (Rez Infinite) et Danalogue (The Comet is Coming, Soccer 96) ont même créé quelques morceaux pour l'occasion, qui feront vibrer les décors pour une expérience de synesthésie qui ne sera pas sans rappeler les derniers Rez et Tetris.



Redécouvrez un grand classique de l'arcade et de la console SEGA, réimaginé pour la VR et le jeu en ligne. La VR dans toute sa splendeur

Imaginez-vous plongeant dans le sport ultime en vous sentant à la fois détendu et stimulé, votre corps et votre esprit ne faisant plus qu'un avec les meilleures musiques et des graphismes saisissants. Une expérience véritablement transcendante ! Jeu en solo, versus et coop

Engagez-vous dans un périple initiatique aux frontières du temps et de l'espace, seul ou avec un ami, ou affrontez des joueurs du monde entier dans divers modes compétitifs. Offrez-vous la séance sportive ultime avec le mode Infini ! Des musiques incroyables à vivre

Des titres originaux de DJ Ken Ishii (Rez Infinite) et de Danalogue (The Comet is Coming, Soccer 96). Les environnements dynamiques et votre avatar vibrent en rythme, une expérience de synesthésie pure. Le futur des jeux de sport

C-Smash VRS intègre tout le meilleur des sports de raquette, pour tous les amateurs de squash, tennis, paddle et autres, ainsi que diverses disciplines sportives pour une expérience physique exceptionnelle. De la théorie à la physique

Conçu de zéro par les précurseurs de chez Wolf & Wood et par une équipe internationale d'artistes, de concepteurs, de musiciens et de pionniers de la VR, tous décidés à changer la façon dont un jeu peut vous faire bouger et ressentir votre environnement. Des commandes intuitives

Apprenez les bases en quelques minutes, avant de passer aux techniques spéciales et aux coups techniques magistraux. Une immersion totale

Plongez dans un autre univers, pour une expérience corporelle et spirituelle totale. Du fitness sans stress

Retrouvez la forme en rythme et transpirez en vous éclatant !

Le gameplay n'a pas encore été dévoilé, mais nous pourrons vite nous faire une idée : une démo sera disponible sur le PlayStation Store le 23 mars. La sortie se fera plus tard en 2023 en exclusivité (temporaire ?) pour le casque de la PS5, grâce au travail des développeurs de Wolf & Wood Interactive (The Last Worker).



