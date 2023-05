PSVR 2 : le top 10 des téléchargements en avril 2023, le combat et le shoot font recette !

Dans le classement des téléchargements de Sony pour le PSVR 2, Pavlov est concurrencé par Creed: Rise to Glory. Du shoot et de la castagne, il n'y a que ça de vrai !

Classique parmi les classiques (dans le bon sens du terme), Creed: Rise to Glory a eu le droit récemment à son portage sur PSVR 2 et, celui-ci étant réussi, les ventes suivent. Forcément, le titre reste bien plus sollicité outre-Atlantique que par chez nous, car s'il se place en première position là-bas, il prend la deuxième place chez nous, en Europe.

Pavlov (lire notre test) reste lui en tête des charts depuis trois mois consécutifs. Firewall Ultra et Crossfire: Sierra Squad n'ont qu'à bien se tenir, car sur PlayStation VR 2, la concurrence y est déjà fortement implantée. La simulation Kayak VR: Mirage, véritable vitrine technologique, reste en troisième position en Europe, et pour cause, le jeu fait partie des titres essentiels pour bien débuter la VR et est facilement jouable entre amis. The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution est un autre grand favori du mois d'avril, arrivant en 3ᵉ position aux USA/Canada et en 4ᵉ position chez nous.

The Dark Pictures: Switchback arrive en 6ᵉ position en Europe et ce en dépit de ses graphismes vieillots, preuve que l'horreur et un gameplay bien ficelé ont encore de beaux jours devant eux. Il est également effrayant de constater qu'Horizon Call of the Mountain (lire notre test) ne figure plus dans les charts alors qu'il n'est disponible qu'en téléchargement et qu'il s'agit d'un jeu solo (même s'il ne propose pas une rejouabilité particulièrement marquante). Il se pourrait bien que les joueurs n'aient plus envie d'y retourner une fois l'intrigue principale terminée. Mais là encore, si c'en était la raison, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition (lire notre test) devrait pareillement ne plus y figurer. Il faut croire que le style FPS est sans doute plus accrocheur.

Sans surprise, les jeux de rythme ont la cote (Synth Riders, Pistol Whip) et la prochaine sortie de Beat Saber devrait rebattre les cartes. Le jeu Swordsman VR arrive lui aussi à passer les trois mois consécutifs, cela s'explique sans doute en raison du genre dans lequel celui-ci s'inscrit : une sandbox à la physique réaliste. Grand classique de la réalité virtuelle, Job Simulator continue de figurer dans le classement et n'est sans doute pas près de le quitter.

Bien entendu, et comme nous le répétons à toutes fins utiles, seuls les jeux pouvant exclusivement se jouer en VR figurent dans cette liste. Les productions hybrides (flat/VR) ne sont pas comptabilisées puisque les données ne font toujours pas la différence entre les joueurs ayant joué à Resident Evil Village (lire notre test) ou Gran Turismo 7 (lire notre test) sur écran plat ou via le dernier casque VR de Sony.

