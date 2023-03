Pixel Ripped 1978 : un nouvel opus publié par Atari annoncé sur tous les casques VR ou presque

Avis aux geeks nostalgiques, la licence retrogaming Pixel Ripped va revenir avec un troisième épisode se déroulant pendant l'âge d'or du jeu vidéo (1978), publié par Atari. Le studio Arvore pourra donc désormais proposer les véritables consoles de la marque.

Vous incarnerez Barbara, alias Bug, développeuse de jeu vidéo chez Atari, soit l'occasion parfaite de faire voyager le joueur à travers différents classiques de la marque tels que Crystal Castles ou Yar's revenge. Cyblin Lord, l'antagoniste principal de la saga, refera son apparition et il faudra continuer à déboguer les jeux afin de mettre un terme à ses plans diaboliques.

Si la série des Pixel Ripped fait autant plaisir à ceux ayant connu le jeu vidéo avant les années 2000, c'est parce qu'elle illustre parfaitement les conditions dans laquelle les joueurs se retrouvaient à l'époque : la mère de famille qui pense que les jeux vidéo, « ça rend débile » et qui ne vous autorise pas à y jouer longtemps. Tard dans la nuit, vous serez dans votre chambre à jouer en toute discrétion, éteignant votre TV au moindre bruit de pas suspect. Vous vous rendrez sur la borne d'arcade de votre boutique préférée avec un ami avec la ferme intention d'aller de plus en plus loin dans votre jeu favori, etc.

Vous l'aurez compris, dans les Pixel Ripped, les joueurs découvrent la magie et l'émerveillement de l'industrie florissante des jeux vidéo à travers différentes époques, minutieusement choisies pour l'occasion. Pixel Ripped 1978 arrivera sur Meta Quest 2, Meta Quest Pro, PSVR 2 et PC VR cet été.

