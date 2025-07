Once Upon A KATAMARI : un nouvel opus de la franchise culte annoncé en vidéo

Lors du Nintendo Direct: Partner Showcase, Bandai Namco a dévoilé un nouvel épisode d'une franchise très populaire, du moins au Japon : Katamari Damacy. Nous avons en effet eu droit à la première bande-annonce d'Once Upon A KATAMARI, premier jeu majeur et réellement inédit depuis 14 ans !

Voici une présentation complète d'Once Upon A KATAMARI :

Le puissant Roi du cosmos a encore frappé et détruit la Terre par accident. Une nouvelle fois, le petit Prince va devoir faire rouler son katamari pour récupérer tout ce qui se trouve sur son passage et recréer la voute céleste… mais cette fois-ci, en voyageant à travers les âges ! Dans cette nouvelle aventure placée sous le signe de la bonne humeur, les joueurs exploreront le Far West, l’Égypte ancienne, le Jurassique et bien d’autres lieux en bien d’autres temps. Les joueurs pourront retrouver la direction artistique typique de la franchise, ainsi que sa narration pleine d’humour et sa prise en main d’une simplicité enfantine.

De nouveaux cousins se joignent à la fête et les joueurs pourront ainsi personnaliser le Prince et pas moins de 68 cousins pour rouler avec leur propre style. Cette fonctionnalité donne sa pleine mesure en mode KatamariBall, où 4 joueurs doivent créer le plus gros katamari possible et l’échanger contre des points dans un temps limité. Le joueur avec le plus de points remporte la partie ! Il est possible de jouer à KatamariBall en ligne avec des amis ou hors ligne contre l’ordinateur. Le titre propose également un tout nouvel univers de chansons, pour rouler en rythme comme dans tout jeu Katamari digne de ce nom !