Command & Conquer: Legions, un nouvel opus annoncé, bonjour la déception

Command & Conquer est une licence culte pour tous les amateurs de jeux de stratégie, mais depuis de longues années, la franchise n'a pas vraiment droit à un vrai retour. Nous avons eu un simple jeu pour mobiles, Command & Conquer: Rivals, en 2018, et une Command & Conquer Remastered Collection pour PC, très sympathique mais recyclé.

Et voilà qu'aujourd'hui, EA Games dévoile un nouvel opus, Command & Conquer: Legions ! Problème, il s'agira encore une fois d'un pour mobiles, à destination des smartphones et tablettes sous iOS et Android. Un titre développé par Level Infinite grâce à un accord de licence entre les deux studios, qui inclura les personnages et factions phares de la franchise avec un scénario revisité et un gameplay stratégique. Le titre aura droit à une phase de bêta fermée sur Android, dans plusieurs pays dont la France et le Canada, avant un lancement mondial plus tard en 2023 sur Android, iPad et iPhone. Anthony Crouts, directeur principal de Level Infinite, commente :

Legions a été créé en pensant aux plateformes et aux joueurs mobiles, en s'adaptant à la façon dont les gens jouent sur leurs appareils avec des sessions plus courtes et plus rapides et des contrôles simplifiés. Le jeu de stratégie mobile Legions offre un nouveau type d'expérience tout en présentant des unités, des héros et des aspects familiers des précédents jeux C&C.

Les développeurs partagent également une présentation plus détaillée de ce Command & Conquer: Legions :

Dans cette nouvelle expérience C&C, les joueurs participeront à des batailles PVE et PVP en temps réel contre d'autres factions en collectant du Tiberium, une puissante ressource apportée sur terre par l'impact d'une météorite et pouvant être utilisé soit pour le progrès technologique, soit pour déchaîner la destruction sur les ennemis. Sur une grande carte partagée avec d'autres commandants du monde entier, les joueurs pourront former des alliances stratégiques et ainsi coordonner leurs attaques avec leurs alliés, partager leurs ressources et élaborer des stratégies pour déjouer les plans ennemis. Ils pourront envoyer leurs unités capturer des lieux stratégiques, acquérir le plus grand nombre possible de Tiberium Spikes et s'approprier de précieuses ressources. Les avant-postes étendront leur portée et sécuriseront leurs lignes de ravitaillement tandis que les joueurs récolteront des ressources, construiront des bases, développeront des technologies avancées et conquerront des villes et des régions pour remporter la victoire !

Command & Conquer: Legions arrivera en 2023 sur iOS et Android.