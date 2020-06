Command & Conquer Remastered Collection : une bande-annonce de lancement entre nostalgie et modernité

Hier est sorti Command & Conquer Remastered Collection, qui regroupe les versions remastérisées par Petroglyph Games des deux premiers volets de la saga. Le titre était très attendu par les fans, la franchise a défini les codes du jeu de stratégie en temps réel, ouvrant la voie aux Ages of Empire et StarCraft par la suite. Bien évidemment, Electronic Arts n'allait pas se priver d'une bande-annonce de lancement :

Si la vidéo, qui s'ouvre par une séquence avec Kane, rappelle de bons souvenirs, elle est surtout là pour mettre en avant les points forts de Command & Conquer Remastered Collection. Le titre regroupe ainsi des versions remastérisées de Command & Conquer : Conflit du Tibérium et Command & Conquer : Alerte Rouge mais aussi les extensions Opérations Survie, Missions Taïga et Missions M.A.D., pour plus de 100 missions de campagne scénarisées. Le titre arbore désormais une résolution en 4K, un mode multijoueur retravaillé, plus de sept heures de musiques remastérisées par Frank Klepacki en personne (le thème modernisé de la franchise accompagne d'ailleurs la vidéo), et enfin tout un tas d'autres petits éléments : galerie bonus, éditeur de cartes, support des mods, reparamétrage des touches, escarmouches dans Tiberian Dawn, accès aux missions et cinématiques via la console, contrôles améliorés, voix de l'EVA en haute définition, classement en ligne pour les combats 1 vs 1, mode Observateur, bref, c'est la compilation ultime pour tous les fans de la franchise.

Command & Conquer Remastered Collection est disponible dès maintenant, uniquement sur PC via Steam et Origin.

