Command & Conquer Remastered Collection : EA va partager le code source des deux jeux remastérisés

Dans quelques jours sortira sur PC Command & Conquer Remastered Collection, qui regroupera les versions remastérisées de Command & Conquer : Conflit du Tibérium et Command & Conquer : Alerte Rouge. Petroglyph Games et EA Games ont amélioré les textures, revisité l'interface et modifié le gameplay, mais ils vont faire encore mieux.

Comme les développeurs l'ont annoncé sur Reddit et via un communiqué, le code source de Command & Conquer Remastered Collection sera dévoilé à la communauté. Grâce aux fichiers TiberianDawn.dll et RedAlert.dll en libre accès et sous licence GPL 3.0, les moddeurs vont pouvoir facilement créer du contenu pour les deux jeux. Les studios rajoutent :

Command & Conquer Remastered Collection | PC Code

19,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 19,99€. EA et le Conseil communautaire C&C ont coopéré afin d'assurer une compatibilité avec les projets de modding existants. Les fichiers du code source offriront aux moddeurs l'opportunité de créer des cartes personnalisées, des unités, des infographies et des logiques de gameplay pour les intégrer à l'expérience Command & Conquer classique. Afin de donner le coup d'envoi de la scène du modding, les développeurs de Petroglyph ont créé une nouvelle unité moddée utilisable par les joueurs qui répond à la question : « Que ferait la Confrérie du Nod si elle capturait le Char Mammouth ? » Le résultat est le Char nucléaire, dont la tourelle a été remplacée par un canon géant permettant de tirer des missiles nucléaires !

Pour rappel, la date de sortie de Command & Conquer Remastered Collection est fixée au 5 juin 2020 sur PC, via Origin et Steam. Il inclura les deux jeux ainsi que les extensions Opérations Survie, Missions Taïga et Missions M.A.D..