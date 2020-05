Command & Conquer Remastered Collection : trois images partagées

Dans quelques semaines, les amateurs de jeux de stratégie en temps réel vont pouvoir redécouvrir les deux premiers opus de la franchise Command & Conquer au travers de versions remastérisées par Petroglyph Games. En attendant de mettre les mains sur ce Command & Conquer Remastered Collection, voici quelques nouvelles images :

Pour rappel, Command & Conquer Remastered Collection inclura Command and Conquer : Conflit du Tibérium et Command & Conquer: Alerte Rouge en versions remastérisées en 4K, avec une interface modernisée, des contrôles améliorés et un éditeur de cartes, sans oublier les extensions Opérations survie, Missions Taïga et Missions M.A.D.

La date de sortie de Command & Conquer Remastered Collection est fixée au 5 juin 2020, sur PC via Steam et Origin.