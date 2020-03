Command & Conquer Remastered Collection : date de sortie, bande-annonce, éditions Special et 25th Anniversary, tout y passe

Electronic Arts donne des informations concernant les versions remastérisées de Command & Conquer, et bonne nouvelle, les deux premiers opus seront regroupés dans une Remastered Collection riche en contenu.

Command & Conquer Remastered Collection regroupera en effet le premier opus Command and Conquer : Conflit du Tibérium, sa suite Command & Conquer: Alerte Rouge ainsi que les extensions Opérations survie, Missions Taïga et Missions M.A.D.. Le titre bénéficiera de textures améliorées et d'une résolution en 4K, d'une bande originale remastérisée par Frank Klepacki et de divers changements concernant l'interface utilisateur, les contrôles et l'éditeur de cartes. Le multijoueur sera évidemment présent avec des parties personnalisées, des matchs en 1 vs 1, des classements en ligne et un système de replays.

La date de sortie de Command & Conquer Remastered Collection est fixée au 5 juin 2020 sur PC, via Steam et Origin. Une Special Edition verra le jour grâce à Limited Run Games, incluant un code Steam, une clé USB de 16 Go avec 7h de musique), une affiche réversible, quatre pin's de factions, trois cartes avec les arbres de compétences et une planche d'autocollants avec les logos des factions. Enfin, une 25th Anniversary Edition sera disponible, toujours chez Limited Run Games, le même contenu que la Special Edition, mais également six CD, un artbook de 100 pages, des patchs de factions, un bonnet réversible, une réplique en métal du Tank Mammouth et d'autres en PVC, illuminées et produisant des sons, de la Bobine Tesla et de l'Obélisque.

