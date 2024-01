Spyro : les fans pleins d'espoir pour un nouvel opus après ce message

La franchise Spyro the Dragon est restée très (trop) longtemps aux oubliettes. Après l'excellente première trilogie d'Insomniac Games terminée en 2000, nous n'avons eu droit qu'à des titres sans réelle saveur par d'autres studios jusqu'en 2008. Heureusement, le dragon a fait son retour en 2018 avec Spyro Reignited Trilogy, une compilation de remakes des jeux d'Insomniac Games par Toys for Bob, le développeur des Skylanders. Mais tous les fans se demandent quand un véritable nouveau volet arrivera.

Eh bien peut-être en 2024. Déjà l'année dernière, plusieurs rumeurs laissaient entendre que Toys for Bob développerait un jeu vidéo dénommé Spyro 4: Mystery of the Dragon, qui n'a actuellement pas été confirmé. Cependant, le compte officiel X/Twitter de la franchise a démarré l'année en partageant une image de Spyro avec le texte « You gotta believe ! », « Tu dois croire ! » en français, avec le message « Devise 2024 ».

Faut-il croire aux rumeurs de Spyro 4: Mystery of the Dragon en 2024 ? Ce serait idéal, car pour rappel, nous célébrerons l'Année du Dragon à partir du 10 février prochain, tout comme en 2000 où était sorti Spyro 3: Year of the Dragon. En attendant une confirmation de la part de Toys for Bob ou d'Activision, éditeur de la franchise, vous pouvez retrouver Spyro Reignited Trilogy à partir de 34,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

