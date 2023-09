Spyro Reignited Trilogy : un énorme chiffre de ventes et un cadeau tombent, pile pour les 25 ans du dragon

Spyro le dragon peut être considéré comme une mascotte de PlayStation, il a fait le bonheur des possesseurs de la première console de Sony dans les années 90, avant de s'inviter sur d'autres plateformes par la suite. Le dragon imaginé par Insomniac Games fête aujourd'hui ses 25 ans, et l'éditeur Activision a une autre bonne nouvelle.

Nous apprenons en effet que Spyro Reignited Trilogy s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires depuis sa sortie en 2018 sur PS4 et Xbox One, le titre ayant été porté sur PC et Switch l'année suivante. Une compilation, qui regroupe des remakes de Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer et Spyro: Year of the Dragon, développée par Toys for Bob et qui a donc cartonné ces dernières années. Trois jeux modernisés qui ont ravi les nostalgiques et séduit un nouveau public, et pour marquer les 25 ans de la franchise, Activision vient de publier la bande originale de Spyro Reignited Trilogy sur Spotify, un joli cadeau pour tous les fans. Les musiques originales avaient été composées par Stewart Copeland, batteur du groupe The Police.

Avec un tel succès, il ne serait pas étonnant de revoir Spyro dans un opus inédit à l'avenir. Pour rappel, Toys for Bob avait développé la trilogie de remakes Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy avant de sortir Crash Bandicoot 4: It's About Time, croisons les doigts pour que le dragon mauve ait aussi droit au même traitement ! Vous pouvez sinon retrouver Spyro Reignited Trilogy à 18,99 € (- 53 %) sur Amazon.

