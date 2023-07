PSVR 2 : le top 10 des téléchargements en juin 2023, Beat Saber conserve sa position, mais quid des autres ?

Le classement des 10 jeux PSVR 2 les plus téléchargés du mois de juin est disponible et Beat Saber y reste numéro 1. Nous le rappelons à toutes fins utiles, seuls les jeux uniquement jouables en VR y sont référencés, l'enquête ne pouvant pas savoir si le jeu a été téléchargé pour être joué en flat ou en réalité virtuelle.

Rappelez-vous, le mois dernier, Beat Saber, Red Matter 2 et Walkabout Mini Golf avaient bouleversé les charts, en s'emparant notamment des trois premières places en Europe et aux USA. Si le jeu de rythme musical reste numéro un, les deux autres titres susnommés ont reculé de plusieurs places.

Et c'est l'excellent Pavlov qui revient en force en seconde position (USA/Europe). Chose surprenante, Job Simulator occupe la troisième place chez nos amis outre-Atlantique, mais la raison est simple : l'éditeur a combiné les deux versions (PS5 et PS4) en une seule et unique, le nombre de téléchargements cumule donc ceux effectués depuis les deux consoles. Chez nous, c'est le magnifique Hubris qui prend une troisième place amplement méritée. Le second volet de la série des Saints & Sinners revient dans le classement en 6ᵉ position, tandis que Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge disparaît subitement. Nous retrouvons également les habitués du top (Kayak VR: Mirage, Creed: Rise to Glory, Swordmans VR).

Le classement de juillet devrait être en théorie similaire, été oblige, les jeux ne se bousculant pas aux portillons. Toutefois, c'est bien Synapse qui pourrait potentiellement occuper la troisième ou quatrième position, tant il est bon, mais seul l'avenir nous le confirmera. N'hésitez d'ailleurs pas à nous faire part de vos pronostics en commentaires.

