Beat Saber : 9 titres cultes du Hip Hop rajoutés dans une nouvelle Mixtape pour le jeu VR

Le mois dernier, Beat Games a fait plaisir aux fans d'Electro et de French Touch en lançant le pack musical Daft Punk dans Beat Saber, rajoutant 10 tubes du duo français. Mais cette fois, le studio a décidé de célébrer les 50 ans du Hip Hop avec une Mixtape introduisant neuf chansons emblématiques.

Beat Games a choisi avec soin ces pistes retraçant toute l'histoire du genre, nous retrouvons des musiques de Snoop Dogg, Eminem, 2Pac, Dr Dre, The Notorious B.I.G. ou encore Nicki Minaj, voici les titres rajoutés via la Hip Hop Mixtape :

2Pac – All Eyez On Me (feat. Big Syke) ;

Nicki Minaj – Anaconda ;

Snoop Dogg – Gin and Juice ;

Eminem – Godzilla (feat. Juice WRLD) ;

Outkast – Hey Ya! ;

The Notorious B.I.G. – Hypnotize ;

Dr Dre – Nuthin’ But A “G” Thang ;

Grandmaster Flash & The Furious Five – The Message ;

Pop Smoke – The Woo (feat. 50 Cent, Roddy Ricch) ;

Beat Games précise qu'il s'agit là de morceaux non censurés, une première dans Beat Saber, les joueurs de plus de 13 ans vont ainsi pouvoir découvrir le « Explicit Lyrics Toggle » pour afficher ou non les chansons avec des paroles explicites. Enfin, la Hip Hop Mixtape rajoute un nouvel environnement, « inspiré par des espaces urbains fortement peints de graffitis tels que les terrains de basket, les passages souterrains et les stations de métro ».

La Hip Hop Mixtape est disponible au prix de 11,99 € dans Beat Saber sur PC (SteamVR), Meta Quest ou PS4 et PS5 (PlayStation Store pour PS VR 1 et 2).