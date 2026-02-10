Black Myth: Zhong Kui nous régale en vidéo pour le Nouvel An chinois

Une vidéo cuite à point





Après un Black Myth: Wukong qui a rencontré le succès et eu droit à un suivi sur la durée pour améliorer l'expérience, les développeurs de Game Science ont révélé l'été dernier son successeur, Black Myth: Zhong Kui, au travers d'une très belle cinématique. En effet, le projet n'en est qu'à ses débuts, prévu sur PC et consoles, sans en préciser lesquelles. Dans le cadre du Nouvel An chinois, le studio a tout de même tenu à proposer aux fans un petit quelque chose à se mettre sous la dent. C'est ainsi qu'une vidéo de plus de 6 minutes a été mise en ligne ce mardi.

Il est tout de même important de noter qu'il ne s'agit aucunement de séquences du jeu en cours de développement, juste d'une vidéo ayant comme visée de divertir, mais réalisée à partir du moteur du jeu.

Vidéo originale

Nous y voyons donc la préparation d'un bon repas avec des ingrédients pour le moins étonnants, mais pas seulement, puisque des créatures folkloriques sont aussi présentes. Avec tout ça, le studio a clairement de quoi proposer une mécanique liée à la cuisine dans Black Myth: Zhong Kui, dont l'univers est pour le moins fascinant. Même si rien n'est à priori canon à la future intrigue du jeu, il y a de quoi se demander qui est le mystérieux individu pour qui ce repas a été concocté...

Au passage, si vous trouvez la vidéo ci-dessus trop sombre, c'est parce qu'il s'agit d'une erreur, qui a été corrigée par la mise en ligne d'une version corrigée. La différence est notable ! Ce qui est sûr, c'est que les développeurs ont bien cuisiné.

Vidéo corrigée

