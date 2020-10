Blair Witch: Oculus Quest Edition annoncé avec un trailer flippant et prometteur

Bloober Team et Lionsgate viennent d'annoncer que Blair Wich: Quest Edition arrivera en temps et heure pour être joué pour Halloween. Cette nouvelle version du jeu narratif d'horreur psychologique de la Bloomer's Team a totalement été réécrit et pensé pour la réalité virtuelle afin d'offrir au joueur une immersion totale à 360° dans la forêt des Black Hills et surtout maintes occasions d'avoir peur. De fait, par rapport au jeu original, les environnements ont été adaptés pour une meilleure interaction et pouvoir acueillir de nouvelles créatures. Enfin, il est maintenant possible de caresser son chien Bullet, de le nourrir à la main voire de jouer avec lui. À priori, Blair Wich: Quest Edition devrait profiter d'une résolution plus élevée et de textures de haute qualité sur l'Oculus Quest 2.

Blair Witch: Quest Edition sera disponible le 29 octobre prochain, sur l'Oculus Store de l'Oculus Quest au prix initial de 29,99 euros. La sortie sur d'autres plateformes de réalité virtuelle est prévue, mais pas avant plusieurs mois.