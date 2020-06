Blair Witch se lance sur Switch avec une bande-annonce en live-action

Blair Witch est sorti l'été dernier sur PC et Xbox One, une version PlayStation 4 a suivi en fin d'année, et c'est désormais la Switch de Nintendo qui accueille aujourd'hui le jeu d'horreur de Bloober Team. Un titre évidemment basé sur le film Le Projet Blair Witch qui nous emmène dans une forêt hantée par une sorcière.

Ici, Bloober Team a préféré partager une bande-annonce de lancement en live-action, nous retrouvons donc un homme ressemblant au héros du jeu jouer à la Switch chez lui, un soir d'orage, en compagnie de son adorable chien. Car oui, Blair Witch met en scène Ellis, ancien policier qui part à la recherche d'un garçon disparu dans la forêt de Blair, accompagné de son chien Bullet.

Blair Witch est désormais disponible sur l'eShop au prix de 26,99 €, au lieu de 29,99 €. Vous pouvez acheter une carte prépayée de 50 € sur Amazon.fr.