BON PLAN chez Razer : jusqu'à 50 % de réduction pour le Cyber Weekend

Jusqu'au 30 novembre, c'est le Cyber Weekend chez Razer avec jusqu'à 50 % de réduction sur tous les périphériques disponibles sur le site. Pour l'occasion, nous avons sélectionné pour vous les 4 articles les plus intéressants de ce Cyber Weekend Razer :

Razer Junglecat

Performante et compact, la Razer JugletCat est le périphérique mobile ultime pour transformer votre smartphone en console de jeux. Elle profite de 51 % de remise et passe donc de 119,99 € à 59,99 € sur le site de Razer.

Razer Raiju Mobile

Second périphérique mobile Razer, cette fois-ci sous la forme d'une manette de console de salon, la Razer Raiju est compatible avec tous les smartphones disposant d'une connexion Bluetooth. Elle est idéale pour certains jeux mobiles type FPS et surtout pour les services tels que le Xcloud. Elle est disponible pour 74,99 € (au lieu de 149,99 €).

Razer Kraken - Stormtrooper Edition

Passons maintenant aux casques avec ce Razer Kraken - Stormtrooper Edition. Ce casque 7.1 réputé pour être à la fois confortable et performant devrait plaire aux fans de périphériques noir et blanc, qui rend son design sobre et élégant. Le casque bénéficie d'une remise de 37 % ce qui le fait passer à 75,99 € (au lieu de 119,99 €).

Razer Mamba Elite

Terminons cette sélection avec un des périphériques phares de la marque, la Razer Mamba Elite. Compatible Razer Chroma, et possédant 9 boutons programmables, elle est également connue pour être une des plus ergonomiques et facile à prendre en main. Cette Razer Mamba Elite est disponible pour 69,99 € (au lieu de 99,99 €).