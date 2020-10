BON PLAN sur la Neo Geo Mini : un prix cassé qui la rend très abordable !

La Neo-Geo, console culte des années 90 conçue par SNK, s'est renouvelée sous la forme d'une borne d'arcade miniature. Sortie en France fin 2018, cette console connue sous le nom de Neo-Geo Mini était vendue 130 € avec 30 jeux classiques. Avec de bons retours utilisateurs sur sa finition et son écran, elle a séduit plus d'un nostalgique... Mais d'autres, bien plus nombreux, ont préféré attendre une baisse de prix de la machine. Eh bien, c'est chose faite !

La console revient aujourd'hui avec une promo plus qu'intéressante. Si vous désirez rejouer à The King of Fighters, Metal Slug ou encore Samurai Shodown sur une borne d'arcade miniature, vous pouvez la retrouver sur eBay au prix de 49,99 €.

Pour rappel la belle est vendue sans accessoire, pour l'utiliser sur une télévision, il vous faudra un câble HDMI et une manette, tous les deux disponibles sur Amazon.