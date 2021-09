BON PLAN : deux duo packs, soit quatre jeux, en promotion cette semaine sur l'Oculus Store Quest (3 au 10 septembre 2021)

L'Oculus Store propose tous les jours une nouvelle promotion, mais aussi, en parallèle, deux Packs Duo chaque semaine. Ce sont donc quatre jeux qui sont disponibles à un prix réduit.

Ce pack contient Moss et Down the Rabbit Hole.

Moss (29,99 €) (2,64 Go) (français) (C) (P) (4,9/5) - PEGI 7

Moss est un jeu d'action-aventure et de réflexion spécialement créé pour la réalité virtuelle. Il se joue en vision extérieure, et non en vue à la première personne. Il faut diriger notre souris et l'aider à traverser les niveaux en interagissant avec le décor. Magique, poétique, indispensable. Down The Rabbit Hole (19,99 €) (1,24 Go) (VOSTFR) (C) (4,8/5) - PEGI 7

Down the Rabbit Hole est une aventure en réalité virtuelle qui fait office de prologue au conte classique de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles. Vous y découvrirez une jeune fille à la recherche de son animal de compagnie, Patches, égaré dans le Pays des Merveilles. Vous la guiderez dans un monde mystérieux à la recherche de son compagnon.





Ce pack contient Waltz of the Wizard : Natural Magic et The Wizards – Dark Times.

Waltz of the Wizard: Natural Magic (19,99 €) (1,85 Go) (anglais) (C) (4,2/5) - PEGI 12 (5 décembre 2019)

Bienvenue dans le monde qui rend la fantaisie réelle et qui met en valeur ce qui rend la VR unique. Située dans une réalité détaillée pleine d'humour, de secrets cachés et d'êtres interdimensionnels, cette expérience VR à succès vous permet d'exercer d'incroyables superpouvoirs d'une manière que tout le monde peut apprécier. The Wizards - Dark Times (24,99 €) (4,29 Go) (VOST) (cloud-saving) (cross-buy) (C) (4,8/5) - PEGI 12 (6 mai 2021)

Votre corps est fragile, mais votre pouvoir est immense. Découvrez et maîtrisez 11 sorts conçus individuellement avec des capacités et des effets distincts. Oubliez les combinaisons de boutons, commandez les forces des arcanes avec rien d'autre que des gestes de la main - comme le fait un vrai sorcier !





