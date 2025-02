BON PLAN : un écran PC gaming à prix cassé

Si vous êtes à la recherche d'un moniteur gaming pour jouer sur PC, bonne nouvelle, le Q27G4XF d'AOC est actuellement en promotion chez Cdiscount. L'écran 27 pouces affiche une image QHD (2560x1440p) avec un taux de rafraîchissement à 180 Hz, un temps de réponse de 0,5 ms et embarque la technologie Adaptive Sync.

Le Q27G4XF d'AOC passe ainsi à 169,99 € chez Cdiscount, au lieu de 247,90 €. Voici les points clés de cet écran pour gamers :

Cet écran PC AOC Q27G4XF de 27 pouces offre une résolution QHD de 2560 x 1440 pixels et une dalle IPS pour des couleurs vives et des angles de vision larges. Avec une fréquence de rafraîchissement de 180Hz et un temps de réponse de 1ms, il est parfait pour les jeux vidéo.