BON PLAN : une très grosse exclusivité Xbox à tout petit prix

Après des années d'attente et plusieurs reports, Microsoft et 343 Industries ont lancé en décembre 2021 Halo Infinite, dernier opus en date de la franchise qui prend le pari de proposer une aventure moins linéaire et en monde ouvert. Un titre qui est actuellement à tout petit prix chez un revendeur.

Halo Infinite est affiché à 9,99 € à la Fnac, dans sa version physique Xbox Series X. Les stocks en ligne sont épuisés, mais vous pouvez acheter le FPS en open world à ce prix et le retirer dans un magasin proche de chez vous.

Lorsque tout espoir est perdu et que le destin de l'humanité est en jeu, Master Chief est prêt à combattre l'ennemi le plus impitoyable qu'il ait jamais affronté. La légendaire série Halo revient avec la plus vaste campagne de Master Chief jamais réalisée. Campagne : lorsque tout espoir est perdu et que le destin de l'humanité est en jeu, Master Chief est prêt à combattre l'ennemi le plus impitoyable qu'il ait jamais affronté. Repartez à zéro et entrez dans l'armure du plus grand héros de l'humanité pour vivre une aventure épique et explorer enfin l'ampleur de l'anneau de Halo lui-même.

Jeux intergénérationnels : Halo Infinite offre une expérience incroyable sur la Xbox One et les consoles plus récentes, ainsi que sur PC, avec des graphismes époustouflants et un jeu multiplateforme de classe mondiale. Et, sur les consoles de la série Xbox ainsi que sur les PC pris en charge, profitez de fonctions améliorées comme une résolution allant jusqu'à 4k à 60FPS en campagne et des temps de chargement considérablement réduits, créant ainsi un gameplay fluide qui ouvre la voie à la prochaine génération de jeux.