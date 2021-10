BON PLAN OCULUS QUEST : deux excellents jeux en promotion dans le duo pack de cette semaine sur l'Oculus Quest Store

L'Oculus Store propose tous les jours une nouvelle promotion, mais aussi, en parallèle, deux Packs Duo chaque semaine. Ce sont donc quatre jeux qui sont disponibles à un prix réduit.

Ce pack contient Carly and the Reaperman and The Curious Tale of the Stolen Pets.

Carly and the Reaperman (19,99 €) (457 Mo) (français) (C) (4,5/5) - PEGI 7 (15/04/2021)

Incarnez Carly, morte récemment, courez et sautez pour vous frayer un chemin au travers d'incroyables défis de plateforme — ou enfilez le manteau du Faucheur et changez l'environnement autour de vous en temps réel pour offrir à Carly de nouveaux endroits à explorer, l'aider à éviter les obstacles dangereux et atteindre l'impossible. Carly et le Faucheur est une expérience coopérative de réalité virtuelle unique qui équilibre neurones et muscles pour ne faire qu'un, frayez-vous un chemin à travers les plateformes insidieuses des Enfers. The Curious Tale of the Stolen Pets (14,99 €) (1,01 Go) (VOSTFR) (4,2/5) - PEGI 3

Aidez votre grand-père à résoudre le mystère des animaux volés en explorant les merveilleux mondes miniatures spécialement créés pour la RV. Chaque monde est unique, plein d'interactions, de couleurs et de vie.





