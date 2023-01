BON PLAN sur Rayman contre les lapins crétins : le premier jeu avec les Lapins Crétins temporairement gratuit sur PC

L'histoire des Lapins Crétins a commencé en 2006 avec Rayman contre les lapins crétins, ou Rayman Raving Rabbids, un spin-off avec des mini-jeux paru sur de multiples plateformes, mais qui a surtout marché sur Wii. Si vous ne l'aviez jamais essayé, c'est le moment : il est actuellement gratuit sur PC.

L'offre est disponible en se connectant à l'Ubisoft Store jusqu'à une date inconnue, alors n'hésitez pas à ajouter le party-game à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Développé par l’équipe à l’origine de Beyond Good & Evil et Peter Jackson’s King Kong: The Official Game of the Movie, Rayman Contre les Lapins Crétins promet d’être l’épisode le plus drôle, déjanté et novateur de la franchise Rayman.

Le monde paisible de notre héros a été envahi par une horde dévastatrice de lapins crétins. Rayman est capturé et, tel un gladiateur, il va devoir participer à une série d’épreuves toutes plus délirantes les unes que les autres. Saura-t-il divertir suffisamment ces lapins complètement hors de contrôle et se montrer assez malin pour regagner sa liberté ?

Caractéristiques